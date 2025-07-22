杭州自來水藻類降解致異味　傳播｢糞水｣謠言男子遭刑拘

浙江杭州餘杭區有居民反映自來水出現惡臭氣味類似糞便，當地居民只能購買純淨水使用，更懷疑是爆屎渠。事件持續發酵，官方19日發布情況通報，指初步查明為藻類厭氧降解產生物質導致自來水的異味。



7月22日，公安部網安局指網民邵某豪發佈傳播虛假的「警情通報」，謠稱「主城區13處水路接駁下水糞水排污管網」，已被屬地公安機關依法刑事拘留。



浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

7月17日上午，家住餘杭區良渚文化村附近的居民憶述，16日晚，她洗菜時聞到了臭味，覺得噁心，放棄了做飯，「類似於死老鼠、爛臭螺螄的那種惡臭味，水有點發灰」。她找到附近超市買純凈水應急，水被搶購得幾乎缺貨，好在超市老闆自己開車拉來了更多，也沒有漲價。

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

上述事件發生後，網上流傳一則虛假「警情通報」，謠稱「主城區13處水路接駁下水糞水排污管網」。

網上流傳一則虛假「警情通報」。（新華網）

官方則在7月19日發布情況通報，指仁和水廠7月16日上午8時發現水質嗅味指標異常，初步查明為藻類厭氧降解產生物質導致自來水的異味，經採樣分析確認後隨即啟動供水突發事件應急預案，切換水源，供水水質得到有效控制，出廠水質安全。

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

7月22日，公安部網安局稱網民邵某豪為博取關注、吸引眼球，在互聯網平台發佈該虛假「警情通報」，造成謠言傳播擴散。目前，該邵已被屬地公安機關依法刑事拘留。