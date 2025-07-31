少林寺釋永信紀念碑被遮蓋　新住持微笑揮手入方丈室

內媒《第一財經》今日（7月31日）實探少林寺，遇見少林寺新任住持印樂法師向圍觀民眾微笑揮手，隨後進入此前被圍欄圍住的方丈室。



釋永信。（Getty）

印樂法師（右）。 (視覺中國)

據報道，自少林寺前住持釋永信接受有關部門調查後，少林寺已將方丈室用圍欄圍住，釋永信的紀念碑也被遮蓋。而曾被網民詬病的舉二維碼收錢的武僧、高價推銷平安香已經不見蹤影。

內媒實探發現，在少林藥局門口，一些藥膏和藥貼仍在售賣，僧人表示，藥貼是根據少林寺的相關藥方加工而成的，售價在每盒100元人民幣到150元人民幣之間。

方丈室被圍欄圍住。（網上圖片）

中午十一時左右， 少林寺新任主持印樂法師向民眾揮手示意，隨後進入被圍擋的方丈室。

據報道，印樂法師此前被詢問如何評價少林寺商業化運作，他對媒體表示：「不想評價少林寺，白馬寺堅持按照佛教傳統去做，更好地維護、保留、傳承佛教傳統、佛教文化。能聽到遊客說『白馬寺才像個寺廟樣』這簡單的評語，我們就很快樂，也就心安了。」

印樂法師。（第一財經）

印樂法師。（第一財經）

釋永信紀念碑。（網上圖片）

釋永信紀念碑被遮蓋。（網上圖片）

少林寺早前稱，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。

釋永信。（視覺中國）

釋永信。（視覺中國）

7月29日少林寺公布，依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

印樂法師。（視覺中國）

印樂法師（右一）。（視覺中國）

根據資料，印樂法師出生於1966年7月，1990年畢業於中國佛學院，畢業後在河南省佛教協會工作，後任河南省佛教協會副秘書長、副會長。2003年10月，受河南省佛教協會委派，印樂法師到洛陽白馬寺主持工作，2005年11月任白馬寺方丈。印樂法師是十四屆全國人大代表。