釋永信是方丈還是住持？一文看清佛門常見稱呼 入廟別搞錯身分
撰文：許祺安
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少林寺方丈釋永信被帶走調查，事件震驚全國。內地漢傳佛教對於在寺廟內出家的修道者的稱呼五花八門，例如住持、方丈、長老、和尚、法師等等，一般人未必清楚知道當中的含義。本文為大家作簡單介紹，以後大家看到相關人物介紹的時候，就會知道主人公到底有怎樣的身份地位了。
沙彌/沙彌尼
7歲以上、未滿20歲的出家小孩，男孩叫沙彌，女孩叫沙彌尼。他們要受佛教十戒，類似要遵守學校的10條行為規範。
比丘/比丘尼
20歲後，學了不少，修行夠了，沙彌（尼）就成了比丘（尼）。比丘（尼）的戒律更多更細，從十戒升級到了二三百條，這叫具足戒。
這時候，中國佛教協會會頒發一個資格證，證明這人是一名合格的受戒中的佛教徒，這本資格證就叫「戒牒」。
戒牒被注銷，意味這人不再是合法的比丘（尼），無法以僧人身份參與宗教活動、主持儀式或接受供養。
法師
如果精通佛法，還能給別人講經，那就會被稱呼為法師。佛學經典分為經藏、律藏、論藏三種，三種都精通還能講清楚的人，就被稱為三藏法師。
法師不一定都是比丘（尼）。有些居家修行的人對佛學的理解也很深刻，這些人被稱為居士。能宣講佛法的居士，也可以被尊稱為法師。
和尚
做比丘10年以上，精通佛法、道德高尚的人，才有資格被尊稱為和尚。和尚的工作很多，比如教導弟子、主持授戒儀式等等。
住持、方丈
優秀的和尚經過提名、 審查、選拔等流程，就會晉升成為住持。
每個寺廟都有一位住持， 一些規模較大的寺廟裡，還有方丈。住持只能管一個寺廟， 但方丈可以在多個寺廟兼職。
住持是寺院最高管理者，有實權，就像學校的校長；方丈則屬於精神領袖，更多的是一種權威象徵，可以不管理具體事務。
當然，住持和方丈也可以一人兼任，比如釋永信在下馬前就兼任住持和方丈。
長老
住持和方丈退休以後，就被尊稱為長老，代表修行深，威望高。但資歷威望很高的修道者， 也會被尊稱為長老。
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