武大性騷擾案｜敗訴女事主浸大讀博　武大將對其學位進行調查復核

2023年10月，武漢大學女學生楊某控訴在圖書館遭一名男子肖某某性騷擾，楊某指控當時坐在她對面的肖某某隔著褲子摩擦生殖器，她並於現場拍攝五段影片留證，當時在內地社交平台引發熱議，武漢大學同年10月13日發表通報，指對2022級本科生肖某某作出記過處分，



事件發酵後，肖某某母親受訪反駁性騷擾指控，指其子肖某某自幼患有特應性皮炎，當日只是隔著衣物抓癢。她提供多份2021年至2023年的就診紀錄，顯示肖某某股根部、眼部等處多次出現濕疹。2023年7月11日當天中午，她還委託友人購買治療皮疹的藥膏。肖某某在事件後被確診為創傷後應激障礙（PTSD），並被評估有80%自殺或自殘風險，學業生涯受到重創。



該案件於今年7月25日由法院作出一審判決，法院確認男生肖某某的行為不構成性騷擾，駁回女生楊某的全部訴訟請求。 許多內地網民將矛頭指向武漢大學，認為武漢大學當時並未切實調查就給肖某某記過處理，至今也未撤銷處分，處理十分不恰當。



對於是否撤銷肖某某的性騷擾處分，武漢大學校長此前張平文表示，學校正在處理中。而對於何時會公布處理結果，張平文校長稱，還要等上級的安排。消極的回應再次引發內地網民抨擊，登上微博熱搜。



8月1日，武漢大學終於發聲明稱，已組建工作專班，正在對肖某某紀律處分、楊某某學位論文等進行全面調查復核，並將以事實為依據，嚴格按照校紀校規、學術規範作出相應處理。

問題，「學校充分尊重司法判決結果，全力維護學生合法權益和身心健康，真誠感謝社會各界的關心、監督和批評」。

另據此前報道，女生楊某已升讀香港浸會大學，她獲悉敗訴後在社交媒體發文稱，「我會繼續向肖某某申請的境外學校提交證據材料」、「希望他能順利從業（但我想會很難）」，又稱「我已經通過法考啦，之後還會繼續美美讀博」，言論引發許多網民抨擊。

有網民向《香港01》爆料稱，楊某已成功入讀香港浸會大學，質疑其言論涉嫌違反浸會大學《學生行為守則》中關於「不得從事任何可能損害大學聲譽或他人合法權益的行為」之規定；同時違反校規中「禁止以任何形式騷擾、恐嚇他人」條款，及違背學術共同體基本倫理。

武大性騷擾｜敗訴女生炫耀香港讀博被轟 浸大社媒遭洗版後回應

7月28日，浸會大學就事件回應《香港01》，對於任何違反行為守則的大學成員，浸大會根據既定的紀律程序處理，但不就個別個案作出評論。

值得關注的是，目前內地不少網民要求武漢大學開除女事主學籍，若該女事主的大學學位被撤銷，有機會影響她赴香港浸會大學讀博士的資格。

7月28日，浸會大學的社交媒體帳號，如微博、小紅書、Facebook、X等皆遭網民洗版，要求浸會大學給出回應，並處置女生楊某：

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事件回顧：

2023年10月11日，微信公眾號「景容飲冰」發表文章《關於我在武漢大學圖書館受到性騷擾這件事情》，引爆網絡。

作者楊某自述於當年7月11日，在武漢大學圖書館自習期間，遭坐在對面的肖某某隔著褲子摩擦生殖器，並於現場拍攝五段影片留證。文章中提到，楊某與肖某某當場對質，對方承認行為並應要求手寫道歉信。文中亦詳述與學校及學院長達三個月的溝通經過，指事件遲遲未獲處理，故選擇公開曝光以推動進展。

文章發出後迅速引發熱議。武漢大學同年10月13日發表通報，指對2022級本科生肖某某作出記過處分，表示「對違規違紀行為零容忍，一經查實，絕不姑息」，但未詳述具體行為。僅表示肖某某「在圖書館北門走廊存在不雅行為，有損大學生形象，造成不良影響」，並未使用「性騷擾」字眼。

男方家屬反駁指為「濕疹抓癢」 稱校方處理為「輿情降溫」

事件發酵後，肖某某母親受訪反駁性騷擾指控，指其子肖某某自幼患有特應性皮炎，當日只是隔著衣物抓癢。她提供多份2021年至2023年的就診紀錄，顯示肖某某股根部、眼部等處多次出現濕疹。2023年7月11日當天中午，她還委託友人購買治療皮疹的藥膏。

肖母表示：「孩子全程都是懵的，甚至不知道她說『拍了』是拍了什麼。為了避免在圖書館鬧出大動靜，孩子才寫道歉信的。」她又指出：「我們從小教育孩子盡量不要與人正面衝突，遇事最好息事寧人。」

至於肖某某在道歉信中寫「拍了姐姐」等語句出現刪改，肖母解釋為孩子一開始以為女方指控的是偷拍，後來才發現對方所指另有其事，因此更改措辭。不過，楊某亦未在肖某某的手機中發現其有偷拍的照片。肖某某母情補充道，「孩子在最開頭就寫了自己的真實姓名、還有學號，並未留假名。」

此外，肖家曾多次向校方申訴，提交病歷資料，並與校方兩度面談。肖母表示：「武漢大學相關負責人多次明確表示，可以排除性騷擾，如果認定性騷擾，會在通報中明確寫出來。記過處分，是為當時的輿情降溫，是應急處理措施。」

女方不信任校方公開事件 控告性騷擾

據內媒報道，楊某在發帖（2023年10月11日）當天曾向校方輔導員提交影片和道歉信，但外院調取監控後無法明確定性。她表示：「外院無法單獨對行為定性，需第三方，例如保衛部介入。」因不信任校方處理，楊某選擇將事件公開，表示「孩子（肖某某）家裡不缺錢，武漢本地人有權有勢，這意味著什麼不言而喻。」

據悉，楊某拍攝的五段「證據」影片總時長約4分50秒，錄下肖某某於桌面下手部動作，其中四段中，其左手以拳狀隔褲摩擦腿根、襠部。楊某亦錄音記錄了寫道歉信的過程，內容中男方曾說：「什麼條件我都接受」、「我媽媽一輩子心血都在我這」、「求你放我一條生路」、「我知道犯了錯」。但兩段錄音中雙方均未明言「錯」為何事。

同日，肖母亦帶孩子前往珞珈山派出所報警，要求調查是否構成誹謗及偷拍等罪名。警方多次表示仍在調查中，未作明確結論。

肖母稱，孩子寫下含糊道歉內容，是希望息事寧人。其代理律師強調，無語言或身體接觸，行為亦無針對對象，不符合性騷擾定義，應屬病理性抓癢。肖家更組織專家會診，來自協和與同濟醫院泌尿科的五位專家指，影片動作不符合自慰特徵，反倒有抓癢的高度可能。

2024年6月，楊某正式起訴肖某某，控告其於圖書館內持續摩擦下體，違背她意願構成性騷擾，並要求公開道歉十五日及支付精神撫慰金5000元人民幣。

雙方均遭網暴 男生患創傷後壓力症

事件曝光後，肖某某迅速被「起底」，其姓名、照片、家庭背景等均遭曝光。有網民聲稱其父為副區長、靠關係保送武大，並將其照片製成花圈、遺像。肖母指：「恨不得全武漢肖姓官員都是我家人。」

肖某某因情緒異常，於2023年10月17日被診斷為急性應激反應，至12月病情惡化，被確診為創傷後應激障礙（PTSD），並被評估有80%自殺或自殘風險。「那段時間他經常突然又氣又恨的，有想去找對方理論的衝動；晚上靠吃藥才能睡著，還總夢到圖書館那天的事被驚醒；白天一整天不和人說話，甚至想跳樓，還好被我們拖住……」肖母更指，肖某某的祖父亦因看到網暴當場昏倒，半年後離世。

女生方面，亦受到大量辱罵及調侃。有接近她的知情人士稱，楊某信息被洩漏後承受巨大壓力，情緒亦一度崩潰。也有網民認為，她以女生視角記錄自身感受本無不妥，但事件處理失衡導致輿論失控。

面對發酵撕裂的輿論風波，肖母表示將提起對參與網暴者的法律訴訟，並持續投訴誹謗帳號。她稱：「在這場輿論風波中我們兩敗俱傷。」

案件歷經兩次開庭審理，近期，法院一審宣判認定：肖某某行為無法被認定為「自慰」，屬抓癢可能性高，且圖書館為開放式空間，雙方期間未有交流，無法認定其行為針對特定對象或帶有性暗示與挑逗，因此不構成性騷擾。