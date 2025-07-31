中國版N號房和武大性騷擾案的反轉：兩個最重要的警醒

在今天中國社會，性別議題真是一波未平，一波又起。7月中旬大連工業大學對一名與烏克蘭電競選手Zeus出軌的女大學生的開除學籍處分在網上引起廣泛質疑。



7月下旬以來，被稱為「中國版N號房」的「MaskPark樹洞論壇」的偷拍事件又令許多人感到震驚和憤怒。最近幾天，兩年前的武漢大學性騷擾案迎來一審判決，法院駁回女生楊某對男生肖某某的指控，引發不少人對誣告、激進女權的憂慮。



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短短一個月時間，連續出現三個引爆輿論的性別議題，說明隨着中國社會的轉型和發展，性別議題日益成為公共輿論場的焦點。大連工業大學的女生出軌事件屬於個人自由和私德範疇的問題，既不是大錯，又不違法，真正錯的是將女生親密照片和視頻放在社交媒體的烏克蘭電競選手Zeus。無論是不少網民對大連工業大學女生的蕩婦羞辱，還是大連工業大學以「有損國格」的理由開除女生，都是在混淆公域和私域、道德問題和法律問題，既是陳腐的觀念作祟，又是違反教育法。

一個女大學生的出軌私事與國格無關，對一件小事動輒上綱上線才是有損改革開放以來的社會發展形象。如果非要說「有損國格」，海外加密Telegram空間「MaskPark 樹洞論壇」令人震驚的偷拍事件才是真正有損中國人、中國社會的形象。

關於大連工業大學出軌事件，Zeus回應後，網民指其「謊話連篇」。（資料圖片）

相信不少人肯定會記得數年前韓國N號房案件給世人帶來的震驚、憤怒和給韓國國家形象帶來的負面衝擊。某種程度上講，被稱為「中國版N號房」的「MaskPark樹洞論壇」的偷拍事件正帶來相似的影響。內地媒體新京報在一篇評論中寫道：「據報道，該論壇主要成員為中國境內男性，總規模據稱超十萬人，下設二十餘個細分群組。而其內容涵蓋公共場所偷拍陌生女性、惡意泄露伴侶及親屬私密照片，有的甚至涉及未成年人。偷拍場景遍佈地鐵、試衣間、醫院等日常空間，攝像頭被偽裝成香薰、排插等生活物品，形成了一條從偷拍到傳播、交易的黑色鏈條。」

變態、內心扭曲的人從來都是存在的，但「惡意泄露伴侶及親屬私密照片，有的甚至涉及未成年人」的人，該是何等的變態、內心扭曲？在許多人看來，「MaskPark樹洞論壇」的偷拍事件只是冰山一角。多年以來，公共場所、酒店旅館的偷拍新聞屢見不鮮。這既是令人不齒的道德問題，又是傷害女性、未成年人的違法犯罪問題，性質十分惡劣。

當偷拍、傷害女性成為黑色的產業鏈，當超十萬人捲入「中國版N號房」，不能不讓人對女性權益、公民隱私保護感到深深的憂慮。可以說，「中國版N號房」已經敲響警鐘，中國社會應該下大力氣保護女性權益和公民隱私，對於捲入「中國版N號房」的犯罪嫌疑人，司法部門不可縱容，應該依法打擊。

武漢大學性騷擾案的反轉揭示出除了要保護女性權益之外，還要防止誣告和冤案。兩年前武大女生楊某在網上指控男生肖某某性騷擾，直接導致肖某某被「開盒」，肖某某及其家人被網暴。據肖某某媽媽的說法，她的兒子因為輿論中傷，「已患上嚴重的創傷後應激障礙」，「被建議強制住院治療並服用治療精神類藥物」。當時面對輿論壓力，武漢大學對男生肖某某倉促給出「記過處分」。

在防止誣告或冤案的同時保護女性權益，已經成為輿論場焦點。（資料圖片）

然而最近法院一審判決認為，不能認定男生肖某某針對特定對象實施性騷擾，駁回女生楊某的指控。無論是從各方披露的訊息來看，還是從法院一審敢於推翻武漢大學的處分決定和洶湧的網絡輿情來看，兩年前的武漢大學性騷擾案很可能是誤會或者冤案。

當然，一審也許不是結束，可能會有二審，但即便這樣，自古以來，誣告和冤案的情況屢見不鮮，比如，數年前的一位清華學姐在誤判性騷擾真相的情況下揚言讓一位學弟在朋友圈「社死」。其實，不止性騷擾案，任何案件，都有可能存在誣告和冤案。在許多時候，判斷真相不是一件容易的事情，但許多人在主觀偏見、情緒的左右下，容易先入為主、自以為是。尤其是在有輿論壓力之下，捲入其中的個人和機構為了息事寧人常常難以保持獨立的判斷。目前來看，武漢大學當初對男生肖某某的處分，大概率是不負責任的息事寧人態度，以至於造成今天的尷尬。

通過武漢大學性騷擾案可以看出，性別對立、激進女權和激進男權互相撕裂輿論場的問題已經日益突出。論道理，無論站在男生視角還是女生視角，相互尊重、推己及人，共同努力構建一個公平、包容的社會，才是合理選擇。任何對男性或者女性的片面否定都是以偏概全，只會製造撕裂，阻撓真正有意義問題的解決。

多個針孔偷拍鏡頭之影像流出。（百度）

相信多數人在日常生活中所接觸到的男性或者女性，往往都沒有那麼多的敵意和怨恨。但遺憾的是，在網路上，總是有一些特別活躍的激進女權群體和激進男權群體，每逢發生公共事件，立刻帶着強烈的主觀偏見和情緒推波助瀾，而不問真相。這是非常偏執的思維和人格，既會造成自我消耗，又會帶來負面的社會影響。

激進男權是不對的，女性長期在歷史上處於從屬地位，淪為弱勢、被動、受制於人的「第二性」，被大量不合理的陳規陋習所壓制、綁架。這是一種弱肉強食的不公結構，既會傷害、異化女性，又會反過來傷害男性，阻撓社會發展。女性主義渴望公平，希望推動女性的覺醒和解放，這是非常有必要的進步思潮、進步運動。然而女性主義的存在不是為了製造撕裂，不是為了帶來新的不公和壓制。

一個社會的健康發展不能被歷史悲情、怨恨情緒裹挾，女性主義的健康發展同樣不能被歷史悲情、怨恨情緒裹挾。激進男權勢必會被反噬，激進女權同樣會因為誤傷那些本來會同情和支持女性主義的温和男性，從而招致激進男權的反噬。每個男性都有女性至親，每個女性都有男性至親，一個社會既離不開男性又離不開女性，男性、女性應該攜手追求公平，而不是被激進聲音裹挾，誤入歧途。

一個名為「Maskpark」網站傳播大量內地女性的偷拍照。（百度）

從大連工業大學女大學生出軌事件到「中國版N號房」、武漢大學性騷擾案的反轉，說明保護女性權益和防止誣告、冤案是關於性別議題的最重要兩件事情。性別議題是中國社會轉型和發展過程中不同觀念、不同主張、不同訴求難以避免的相互交鋒。越是這樣的時候，越要防止被激進狹隘的聲音裹挾，越要保持清醒理性。