2顆話梅128元人仔！杭州顧客震驚　商家：香港原產十分稀有

近日，一名網友在社交媒體發帖稱，在浙江杭州萬象城麼鳳士多購買兩顆「清香話梅王」花費128元（人民幣．下同），驚呼遭遇「話梅刺客」。帖子引發熱議，有網友質疑價格過高，也有網友表示該款話梅長期以來價格不菲。



該網友表示，出於獵奇心態選購了店內最貴的「散-麼鳳士多清香話梅王」，訂單顯示單價為每千克7160元，兩顆話梅共128元。她在評論區提到，話梅口感清淡，味道不濃。8月2日，內媒聯繫該網友，她表示看到每50克358元的標價後想嘗鮮，沒想到結賬時兩顆就高達128元，仍感震驚。

兩顆話梅共128元。（極目新聞）

記者隨後聯繫麼鳳士多杭州萬象城門店，工作人員解釋，「清香話梅王」選用香港原產的稀有羅光梅，直接運過來的，其屬「貢品級」，每棵樹產量少，果肉顆粒大且品質優良，因此價格較高。店內罐子上貼有「此款商品價格較貴，請消費者理性購買」的提示，標價為每50克358元。

店內罐子上貼有「此款商品價格較貴，請消費者理性購買」的提示。（極目新聞）

據悉，麼鳳士多是創立於1964年的香港銅鑼灣老字號蜜餞品牌，以話梅、陳皮、冬姜為「鎮店三寶」。「清香話梅王」因採用傳統手工工藝和進口原料，被譽為「話梅中的愛馬仕」，價格一直居高不下。