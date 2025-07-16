黃楊鈿甜｢天價耳環｣確認為玻璃製仿品　官方：其父僅涉違規經商

17歲內地女演員黃楊鈿甜，被指在學校成人禮佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的「天價耳環」，一度引發廣泛關注。更有網民稱，黃楊鈿甜的父親曾是四川省雅安市的公務員，並質疑其在任期間涉嫌違法違規。

對此，雅安市成立聯合工作組，並於周三（7月16日）發布通報稱，黃楊鈿甜佩戴的「天價耳環」實為仿製品，經檢驗為玻璃耳飾。



有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

通報首先針對黃楊鈿甜父親楊某「違規經商辦企業問題」表示，楊某於2011年4月至2017年3月先後在雅安市城市管理行政執法支隊和雅安市投資促進局下屬的市投資促進服務中心工作。

2015年1月，楊某與3名公職人員以各自親屬名義共同註冊成立雅安尚品商務服務有限責任公司，註冊資本32萬元（實繳8萬元），其中楊某以其妻子司某霞名義持有25%股份。公司經營範圍包括會務服務、展覽展示服務、公關策劃、預包裝食品銷售、辦公設備及耗材等。2017年5月公司註銷。

公司存續期間，營業收入共計82.98萬元，產生利潤共計12萬元。楊某等4人利用工作之便幫助公司承攬業務，並按持股比例各分得3萬元利潤。

楊某非中共黨員，依據《中華人民共和國公職人員政務處分法》，監察機關對其立案調查後已將其違法所得3萬元予以沒收，由於其已辭聘，不再給予政務處分。其他3名公職人員是中共黨員，依據《中國共產黨紀律處分條例》，紀檢機關立案審查後已分別給予黨紀處分，違紀所得已全額收繳。

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜「天價耳環」檢測報告。（中國新聞網）

關於「故意隱瞞違法生育二孩問題」，通報指出，楊某於2010年10月報名參加雅安市2010年公開招錄公務員考試，在2011年2月雅安市城市管理行政執法局組織的錄用考察及在雅工作期間，存在故意隱瞞違法生育二孩問題。2011年1月，楊某夫婦二孩在深圳市龍崗區出生；2013年8月，楊某夫婦二孩在司某霞戶籍所在地河南省商水縣上戶。

依據《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法（試行）》、《事業單位公開招聘人員暫行規定》等有關規定，本應給予楊某辭退或解除聘用合同、予以清退處理，由於其已辭聘，且違法生育相關處罰規定已清理和廢止，按照現行法律、法規及政策規定，不能再對其違法生育二孩問題和故意隱瞞行為進行處理。

最後，針對「天價耳環」一事，通報表示，網傳黃楊鈿甜佩戴的「天價耳環」是其母親司某霞朋友2016年所贈，為仿製某大牌飾品。今年5月29日，應楊某夫婦請求，工作組陪同楊某夫婦將該耳環送往國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司委託檢測，檢測結果為玻璃耳飾。工作組進一步了解到，楊某夫婦及其親屬在國內該品牌專櫃無消費記錄。

經查，楊某、司某霞二人戶籍目前均不在四川，雙方家庭成員無公職人員身份。楊某在雅安工作期間未經手過災後重建項目、資金和慈善捐款，也沒有通過其他方式從中牟利。楊某夫婦註冊成立的其他公司未在雅安從事商業經營活動。調查中未發現楊某在雅安工作期間存在其他違法違規行為。