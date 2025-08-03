少林寺換住持首個週末｢回歸清淨｣　免費清香供不應求幾無收費項目

自7月29日少林寺宣布由印樂法師擔任新一任住持後，這座歷史悠久、備受關注的佛教名剎迎來首個週末。據《極目新聞》報道，8月2日，實地探訪河南登封少林寺發現，寺內幾乎已不見此前備受爭議的各類收費項目，取而代之的是一片香煙繚繞、清淨莊嚴的氛圍，免費清香更供不應求，遊客量亦未見減少。



在大雄寶殿等主要佛殿前，功德箱上整齊擺放「免費三支香」，吸引大批香客誠心參拜。據報道，上午九時仍堆得滿滿的免費清香，到下午一時幾乎見底，寺方其後又補上十袋香支。寺院里，煙霧繚繞，香火旺盛。在殿堂兩側，亦設有免費經文借閱架，供遊客靜心閱讀。

曾經在社交平台引發爭議的「平安香、全家福香」、二維碼布施武僧、資料收費等項目，現場均已不見蹤影。功夫表演亦對所有遊客免費開放。整個遊覽過程幾乎看不到任何收費項目。自願捐贈的功德箱網頁顯示，香客普遍捐贈幾元至幾十元的香火錢，捐贈之後少林寺還會發一張電子的福卡和功德證書。

寺內多位遊客表示，與以往相比，如今的少林寺「確實清靜了許多」，可以自由參觀，不再被各種商業干擾。

雖然寺內商業氛圍明顯收斂，但在少林藥局外仍有部份藥膏與藥貼銷售，售價每盒100至150元不等。據一名僧人介紹：「藥貼是根據少林寺的相關藥方加工而成。」

目前少林寺方丈堂因文物保護需要暫未開放，周圍用一圈綠色鐵皮阻擋，多名寺內工作人員在一旁提醒遊客請勿靠近。此前，印樂法師曾現身寺中，微笑向圍觀民眾揮手示意，隨後進入仍暫未開放的方丈院。

方丈室目前關閉。

原方丈釋永信於7月27日被帶走調查後，少林寺兩序大眾依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》民主評議通過印樂法師接任住持之位。

據悉，印樂法師出生於1966年，1990年畢業於中國佛學院，曾任河南省佛教協會副會長，自2005年起擔任洛陽白馬寺方丈。對於外界關注少林寺商業化的問題，他曾對媒體表示：「不想評價少林寺，白馬寺堅持按照佛教傳統去做，更好地維護、保留、傳承佛教傳統、佛教文化。能聽到遊客說『白馬寺才像個寺廟樣』這簡單的評語，我們就很快樂，也就心安了。」

新住持上任後的首個週末，少林寺呈現出與過往大不相同的景象。不少網民認為這是「回歸清淨」的重要一步，也有遊客表示：「終於像一座寺廟了。」