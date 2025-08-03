河南一中學要求學生8月1日開學兼剪指定髮型　網民評價兩極

近日，河南一中學要求學生統一在8月1日報到入學，並需要剪標準髮型。事件引起網民熱議，有人表示支持，「學校清一色的短髮，其實成規模後學生這樣也挺好看」、」非常期望全國統一實行就好！」，但也有人認為髮型與學業成績無關，「有效管理是必須的，但這種指定髮型，過分了」。



《上游新聞》報道，河南鶴壁市浚縣第一中學發布的《2025級高一新生入學須知》，明確要求高一新生須於8月1日下午2時至5時報到，報到當天完成分班安排並直接入住宿舍，次日開始軍訓。通知寫明「學生一旦正式入學，若無正當理由不得回家，學校將統一安排封閉式管理」。

《入學須知》明確要求高一新生須於8月1日報到，並需要剪標準髮型，學校將統一安排封閉式管理。（上游新聞）

該通知對學生儀容儀表提出詳細要求，禁止染髮、燙髮、佩戴飾品或化妝，男生須留平頭或短髮，女生須留「前不過眉後不過領」的短髮，並配有「學生標準髮型」示意圖供參考。

同時，學校規定所有學生不得攜帶手機、平板電腦等電子設備，亦不得攜帶香水、化妝品、零食等生活用品。學生必須統一穿迷彩服參加軍訓，並在報到時提交縣級以上醫院出具的肺部X光片和肝功能檢查單。

南鶴壁市浚縣第一中學。（上游新聞）

8月1日，浚縣第一中學工作人員確認上述通知屬實，並回應稱「現在有些學生弄些奇怪的髮型、染燙頭髮，如果不加規範就沒有一點學生樣兒」。對於不允許攜帶手機等電子設備，工作人員表示，此舉是為了幫助學生集中精力學習，「每幢宿舍樓樓下都設有10多部座機電話，學生聯繫家長非常方便，家長也可以打電話給班主任轉達信息」。

工作人員介紹，高一新生入學後次日就開始軍訓，若天氣太熱，學生會回到有冷氣的教室內，確保學生身體健康和訓練安全。另外，學生宿舍也有冷氣。

浚縣教育體育局相關工作人員稱，入學後開始軍訓，遵循本地教育系統的統一部署，學校會根據天氣狀況靈活調整軍訓安排。對於學生統一髮型的規定，為學校長期形成的管理制度，「初衷是規範學生行為提升學習主動性，也是為了提高學生的精氣神，還請家長理解和放心」。

網民睇法：

可以短，但也沒必要與照片一模一樣。

挺好的支持，學生就要有學生樣

感覺別的都沒問題，就是八月一號去學，軍訓不合適，河南八月上旬高溫能有四十度

怎麽能這麽早開學?不是全省統一

髮型真的影響學習嗎

其實我覺得中規中矩就可以，整什麽特短髮型啥的東西，感覺真的沒必要、其實這麽說，感覺我學校還挺人性的，只說了女生頭髮不讓過肩

