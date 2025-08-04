惠州漢年初一殺害7個月大侄女　鑑定無精神病症狀　曾稱不想活了

廣東惠州7個月大女嬰冷某霏，今年農曆新年初一慘遭大伯殺害，兇手事後被鑑定無精神病症狀。檢方以故意殺人罪、綁架罪提起公訴，該案將於8月6日在惠州市中級人民法院公開開庭審理。



《大河報》報道，家屬冷先生介紹，他中年得女，因夫妻兩人忙於工作，女兒多由祖母照顧。今年農曆新年除夕（1月28日），冷先生回家與父母、哥哥冷某敏吃年夜飯，飯後他們一家離開，女兒留給祖母照顧。

7個月大女嬰冷某霏在農曆新年初一慘遭大伯殺害。（影片截圖）

1月29日凌晨，冷先生接到其母來電，被告知哥哥冷某敏突然對女兒行兇。夫妻二人趕回家，但大門被反鎖。在消防員和警察破門時，冷先生等人被警方帶離現場去錄口供，等到早上才得知女兒已不幸離世。

冷先生與哥哥並無矛盾，為了弄清原因，他申請對冷某敏做精神鑑定。鑑定意見通知書顯示，冷某敏首次鑑定為「重度抑鬱症發作，不伴有精神病症狀」，第二次鑑定為「惡劣心境」；兩次鑑定結果冷某敏均處於發病期，但具有完全刑事責任能力。

鑑定意見通知書顯示，冷某敏首次鑑定為「重度抑鬱症發作，不伴有精神病症狀」。（大河報）

鑑定意見通知書顯示，冷某敏第二次鑑定為「惡劣心境」。（大河報）

冷先生表示，哥哥40多歲未婚，兩人相差3歲，因從小沒有一起長大，感情不算密切，平時沒有發現他有異常，出事後才知道「他不想活了」。

冷某敏的作案並非臨時起意。檢方起訴書顯示，冷某敏因工作、生活受挫，長期情緒低落、焦慮，萌生自殺念頭。2025年1月29日0時許，年夜飯後，冷某敏趁房間只有父母和侄女時，從隨身攜帶的小包中拿出刀具伺機對侄女冷某霏行兇，因侄女掙扎哭鬧，被母親賀某蘭發現。

冷某敏劃傷賀某蘭雙手，並將她推出房外並反鎖房門。隨後，賀某蘭下樓向保安求助並報警。冷某敏對侄女行兇後反鎖大門，又將醒來查看情況的父親冷某建用刀具挾持到陽台。1時42分，出警人員成功破門進入房內，經多方勸說，冷某敏仍然不放棄犯罪且情緒愈加激動。3時許，警方趁機控制冷某敏，並救出冷某建。120急救醫生現場確認冷某霏已無生命體征。

警方、消防破門救人。（大河報）

檢方認為，應當以故意殺人罪、綁架罪追究冷某敏的刑事責任。（大河報）

經鑑定，冷某霏符合頸部被銳器切割致頸部大血管破（斷）裂引發大失血死亡；冷某建、賀某蘭身體所受損傷為輕微傷。

檢方認為，冷某敏故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，綁架他人作為人質，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪、綁架罪追究其刑事責任。

該案將於8月6日在惠州市中級人民法院公開開庭審理。冷先生表示，還有很多疑問需要在庭審上找答案，「希望法院查明真相，還女兒一個公道」。