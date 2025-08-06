頻頻在小學登台露面　「中國科學院院士阮少平」遭打假

近日，一名自稱「中國科學院院士阮少平」的男子因身份真偽引發網絡熱議。《澎湃新聞》查證發現，中國科學院官網的院士名單、外籍院士名單、已故院士及已故外籍院士名單中均無「阮少平」此人。8月5日，相關方面確認，「阮少平」冒充中國科學院院士身份，其身份純屬偽造。涉事學校亦刪除聘請假院士阮少平的文章。



公開資料顯示，「阮少平」近年來頻頻在多省區公開露面，活動記錄直至2024年7月仍未中斷。2024年9月，他受聘為廣東惠州某小學課程導師，該校微信公眾號宣稱其為「中國科學院院士」。

網傳的「阮少平」資料。（澎湃新聞）

2023年2月，「阮少平」曾赴廣東東莞一小學「參觀指導」，校方公眾號介紹他生於1961年，號稱「中醫中國阮順堂創始人、古法針灸傳承人、北京阮順堂中醫院院長、博士生導師、水泊梁山阮小七第二十七代傳人」。此外，2024年2月，廣州一小學邀請「阮少平」參加開學典禮並發言，稱其為院士，勉勵學生感恩祖國、銘記英雄。另有機構宣稱，「阮少平」擔任中國民族品牌發展工程健康總顧問等職務。

中招的除了教育機構外，還有醫療機構。去年9月，博羅縣中醫醫院亦發文稱，9月21日下午，中國科學院院士、中醫·中國一帶一路出海行動發起人阮少平，MCBRI馬中一帶一路研究院中醫學院院長、中醫·中國一帶一路出海行動發起人呼延惠（榮譽）院士等一行7人蒞臨我院調研指導工作。縣衛生健康局副局長、縣中醫醫院主要負責人梁讚軍，縣中醫醫院副院長黃水華陪同參觀交流。

相關文章顯示，梁讚軍指出，阮院士、呼延惠（榮譽）院士一行的蒞臨恰逢其時，將為該院建設發展迎來巨大的推動作用。希望在阮院士、呼延惠（榮譽）院士及其團隊支持下，博中醫在醫療技術、學科建設、人才培養等方面定會取得新的突破和發展。