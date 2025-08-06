華爾街日報記者分享中國搭高鐵經歷：有靈魂出竅感覺、未來感十足

美媒《華爾街日報》網站8月1日刊登一篇由記者克龍斯伯格（Matthew Kronsberg）所發表有關在中國搭火車的文章，形容「有種靈魂出竅的感覺」。



《華爾街日報》刊登一篇有關在中國搭火車的文章。圖為京滬高鐵。（網上圖片）

文章題為「探索中國的最佳方式？乘坐未來感十足、準點且高效的火車」。文章稱，在作者為期一周的中國之旅，全程2000多英里（1英里約1.6公里，下同），他卻沒乘坐過一次飛機。從效率、覆蓋範圍和沿途美食來看，中國的高鐵系統—全球規模最大、增長最快的高鐵網絡—堪稱探索這個國家的理想方式 。

文章指，當作者乘坐一列時速近200英里的火車駛離上海時，「窗外的樹木因為高速而變成一片綠色的模糊光影。他有種靈魂出竅的感覺，仿佛自己正在快進瀏覽中國」。

列車飛馳過蘇州吳江區與上海青浦區交界的元蕩湖面。（VCG）

作者首先前往江西婺源；其後又乘火車前往重慶，750英里路程花了10個小時，包括一小時的中途停留。

在前往下一站西安時，作者則買了高鐵的最高等級座位票—商務座。在前往西安的約6小時車程裡，約1300元人民幣的商務座車票讓他獲得了一個可平躺的座位。

圖為2025年6月27日，渝廈高鐵重慶東至黔江段首發高鐵班列到達黔江站。（新華社）

「連瑞士人都能從中國火車的準點率上學到幾招」

而在下一段前往武漢的旅程，作者選擇花十個半小時乘坐較緩慢的綠皮臥鋪火車。作者形容，他於翌日早上準時抵達武漢，「就連瑞士人都能從中國火車的準點率上學到幾招」。

作者原打算享用武漢有名的早點，然後下午乘火車回上海。但是作者因為趕不上火車，最後改簽了第二天早上的火車赴上海。