築福香港基金會率逾200港生赴蕪湖交流　參觀烈士陵園緬懷先烈

築福香港基金會今日（6日）上午在香港機場離境大堂舉行《香港青少年蕪湖歷史及企業創新探索之旅》出發儀式。包括社署共創明「Teen」計劃學員、保安局轄下的制服團隊在內的逾200名學生，一同前往蕪湖展開為期4天的學習之旅，包括參觀蕪湖烈士陵園及博物館，增強愛國理念；參觀信儀蕪湖企業，深入了解港商在內地的創業歷程與成就等。



築福香港基金會今日舉行《香港青少年蕪湖歷史及企業創新探索之旅》出發儀式。

據介紹，築福香港基金會舉辦今次活動的理念，與政務司司長領導的跨部門行動小組所推行的「共創明『Teen』計劃」目標一致，計劃通過政、商、民三方協作，為青年成長提供支持。基金會亦通過是次活動響應特區政府各項青年政策，為青少年提供切實幫助，提升他們的國家意識，幫助他們開闊眼界、深入了解國家發展規劃，從而增強自信，樹立正面的人生觀與價值觀。

賓主主持出發儀式。

蕪湖之旅由今日至9日一連4天舉行，參與團體機構有社署共創明「Teen」計劃學員、保安局轄下的制服團隊包括消防及救護青年團、海關青年領袖團、懲教署更生先鋒領袖、入境事務處青少年領袖團、香港航空青年團、民眾安全服務隊少年團，以及醫療輔助隊少年團，共超過200人。

築福香港基金會主席董清世將在蕪湖迎接考察團。此行團員將參觀蕪湖烈士陵園及博物館，緬懷革命先烈、增強愛國理念；參觀信儀蕪湖企業研發中心、工業園、光伏六期，深入了解港商在內地的創業發展歷程與成就；參觀中國網際網路知名品牌企業三只松鼠蕪湖零食產業主園，探索中國食品製造等。

特區政府保安局局長鄧炳強在出發儀式上致辭表示，築福香港基金會一直以來致力推動青年發展及促進交流，幫助青年人親身感受、讀懂中國式現代化的歷程和方向，成為具備世界視野、理想抱負、正向思維的愛國愛港新一代，日後為香港及祖國作出貢獻。

全國政協委員、築福香港基金會創會主席黃敏利表示，基金會一直通過多樣化活動促進香港與內地的文化交流，培養年輕一代的愛國精神，增強他們的國家身份認同。希望各位青年能把握這次機會，主動求知、勇於探索，不斷充實自我、努力追夢，成為兼具香港情懷、國家觀念與世界視野的新一代國家安全守護者，與社會共同奮鬥。

中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勳，消防處處長楊恩健，社會福利署署長杜永恒，全國政協委員、築福香港基金會常務副主席江達可出席主禮。築福香港基金會副主席黃錫光，常務理事王明輝、李一強，副秘書長黃進輝、張蘭等出席活動。