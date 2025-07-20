「中華藥都」亳州 她的名字為何總被讀錯？｜神州冷知識

安徽的亳州不單是歷史名城，更是「中華藥都」，但是這座該有相當知名度的城市，名字卻總被認錯和讀錯......



只相差一橫 誤把亳州當毫州

亳州在安徽西北，渦河流經市區。（視覺中國/當代中國授權）

亳州在安徽省西北部，是地級市。她地處華北平原南端，目前有約500萬人口。亳州的名字為甚麼會被搞錯呢？驟看亳州的「亳」，很多人會以為這字很普通：就是毫米、毫升、毫不在乎的「毫」嘛。

不過只要仔細看，大家就會發現「亳」字的下半部構件是「乇」，比「毫」字下半部的「毛」少了一橫，所以「亳」與「毫」其實是兩個字。

那「亳」怎麼讀？這字普通話唸「bó」，在粵語則與「博」同音。它除了作為地名，幾乎沒有其他含意和用途。

央視主播和傳媒資料室都搞錯

亳州除了中醫藥，旅遊亦是支柱產業之一。圖為遊客在當地名勝花戲樓觀看戲曲表演。

亳州除了中醫藥，旅遊亦是支柱產業之一。圖為遊客在當地名勝花戲樓觀看戲曲表演。（視覺中國/當代中國授權）

因為「亳」用途極少，又與常用字「毫」太相像，所以它被經常被誤讀，就連對讀音特別嚴格的央視也不止一次搞錯。例如在2018年，央視體育頻道報道亳州馬拉松消息，主播就讀成「毫州」馬拉松。

此後亳州市官方微信公眾號「亳州發佈」特意發文，承認當地知名度不足，並表示「亳毫之差，儘管只是一橫，可要是天下人都認識亳州，何嘗不是一場馬拉松」。

說到「亳毫之差」，有網友還舉了一個親歷的例子：在某傳媒機構的資料室，搜尋「亳州」只有很少資料，惟「將錯就錯」地搜尋「毫州」，無論照片或文字資料都有一大堆......

話說回來，雖然亳州的名字常被認錯和讀錯，卻不影響她在中醫藥方面的地位。

8000攤位 全球最大中藥材市場

亳州擁有中國面積最大、上市品種最多、交易最為活躍的中藥材專業交易市場。（視覺中國/當代中國授權）

亳州已有3,700年文明史，東漢末年的一代梟雄曹操、醫聖華佗都是當地人（當時稱譙縣）。據說，自從1,800多年前華佗開辟第一塊藥圃以來，亳州種植、加工和經營中藥材之風，即經久不衰。

至明、清時代，全國形成了安徽亳州、河北安國、江西樟樹和河南禹州4個主要中藥材集散中心，合稱「四大藥都」，亳州已居首位。

至最近二三十年，有的中藥集散中心地位退色，亦有廣東廣州、廣西柳州等市場興起，惟亳州「中華藥都」的地位未被動搖。

據報道，預計在2025年，該市的現代中醫和中藥產業規模有望達到2,300億元人民幣，其佔地1,000畝、攤位超過8,000個的中藥材專業市場，更號稱「全球最大的中藥材交易中心」，每天上市中藥材2,800多種，日均客流量4萬至6萬人。

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