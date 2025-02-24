黃山大雪登山步道結冰　遊客跌倒「瀡滑梯」　有人頭朝下飛滑撞欄

安徽黃山風景區連日降雪，登山步道及樓梯結冰，不少遊客在登山時摔倒，更有人沿山道滑下，失控撞上護欄，驚險萬分。



網傳影片顯示，因雪天路滑，登山步道化身「滑梯」，不少擔心摔倒的遊客坐在樓梯上援慢挪動下山，一些站不穩的遊客摔倒後一路沿步道滑下，有人差點滑到步道外，也有人不慎滑下樓梯後連撞數人，甚至有遊客頭朝下疾速滑落，失控撞上護欄。

不少遊客坐在樓梯上援慢挪動下山。（影片截圖）

《九派新聞》報道，黃山風景區的客服介紹，近兩日上山的遊客不多，今天（24日）天氣已放晴，但山上仍有較厚的積雪，登山步道路面較滑，至於積雪何時會溶化，需視乎具體的天氣情況，建議遊客穿戴冰爪等防雪裝備登山。

客服表示，工作人員一直在山上清雪，但因為雪時停時下、山上的清理面積較大，因此會出現工作人員清理得不夠及時，步道的台階無法清理得十分徹底、仍有些許積雪殘餘的情況。若有遊客因積雪下山遇困，可撥打救援電話，讓工作人員帶領下山。

客服提醒，為保障人身安全，建議打算近兩日上山的遊客暫緩行程，待積雪溶化、天氣轉好時再遊覽黃山。

有遊客滑到步道外；有人頭朝下疾速滑落，失控撞上護欄。（影片截圖）

黃山風景區管委會園林局工作人員介紹，園林局在降雪前已修剪過景區樹木，特別是步道兩側樹木的樹枝，因此未出現折枝受損或影響遊客登山的情況。目前，樹上的積雪基本已溶化，「現在下的是春雪，下了之後馬上就化了，不像冬雪一樣會結冰」。

黃山風景區工作人員加緊清理積雪。（微信公眾號＠中國黃山）

黃山風景區工作人員加緊清理積雪。（微信公眾號＠中國黃山）

2月23日傍晚，黃山風景區管委會公告稱，2月16日至22日，黃山風景區出現連續降雪天氣，期間累計降雪37.6毫米。23日景區天氣以多雲為主，據最新天氣預報，景區今日夜里到明日白天氣溫下降幅度較大，部分高海拔遊步道結冰情況可能較重。

為確保旅遊安全，景區決定臨時關閉雲谷寺至白鵝嶺遊步道，繼續關閉北大門松谷庵至清涼台遊步道，其他區域正常開放，並將根據實際情況及時調整優化管理措施。