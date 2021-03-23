華人老太遇襲｜眾籌7百萬港元盡捐贈慈善組織　助亞裔抗種族歧視

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-23 18:33

近日，75歲的華裔婆婆謝蕭珍（Xiao Zhen Xie音譯），在美國三藩市被白人男子襲擊後，造成面部受到較為嚴重的傷害。隨後，謝蕭珍的家人在GoFundMe上為其開設了目標為50000美元（約合39萬港元）的眾籌醫療費用的活動。截止目前，共籌得893298美元（約合694萬港元）。 當地時間周一（22日），謝蕭珍的孫子表示，祖母希望將在GoFundMe中籌得的所有資金捐贈給亞太裔美國人社區（AAPI Community），以打擊、反對種族歧視，因為她堅信亞太裔美國人社區所面對的這一問題要遠大於她。「希望每個人都能理解我們的決定。」

謝蕭珍家人決定將籌得全部資金捐贈與AAPI社區。（GoFundMe）

謝蕭珍的孫子John Chen在GoFundMe中表示，最近兩日探望祖母時，她的整體身心健康都得到了改善，現在，她開始感到樂觀，並且精神煥發。

John Chen又表示，自第一批亞洲移民到達美國以來，美國本土中針對亞裔人的仇恨犯罪就一直存在，有關的仇恨犯罪亦以驚人的速度增長。單在上周，就記錄了多宗針對AAPI社區的仇恨犯罪。同屬於亞太裔美國人社區，他們一家人不能也不會繼續保持沉默，這就是為什麼決定捐贈在GoFundMe籌集的所有資金予AAPI社區。「再次感謝這段時間內支持AAPI社區和我家人的每個人。」

當地時間3月17日，華裔婆婆謝蕭珍，在三藩市市場街（Market Street）附近遭受一名白人男子襲擊後，右眼一度流血並腫脹至無法睜開。其揮起手中的木棒對施襲者進行反擊一事，引起了廣泛關注，並獲大量支持。

（綜合報道）