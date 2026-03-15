五星網店賣假蟲草　有毒偽品冒充、膠水黏合　商家：年銷20萬根

今日（3月15日）是中國消費者權益日，內媒揭露市面上各式各樣的假冒偽劣產品。其中，《荔枝新聞》調查發現，在電商平台銷量靠前的冬蟲夏草，竟然只有四分之一是正貨，有商家更明目張膽以膠水將蟲身與草頭黏合充當完整蟲草出售，更揚言「吃下去沒有事」，一年銷量高達20萬根。



冬蟲夏草向來被視為名貴中藥材，與人參、鹿茸並稱為三大滋補品，其中以西藏自治區那曲市的出品最受歡迎，價格亦相對較高。在一些購物平台上，許多商家都宣稱他們銷售的冬蟲夏草來自那曲。然而，實際情況卻並非如此。

《荔枝新聞》於今年1月在網購平台隨機挑選了銷量排名靠前的4個商家，購買了4份冬蟲夏草。經專家鑑定，4份產品中只有1份產品確定是來自那曲的野生冬蟲夏草。其中，更有產品根本不是冬蟲夏草，而是亞香棒蟲草。

江蘇省中醫院藥學部副主任中醫師黃亞威表示：「亞香棒蟲草一般是作為冬蟲夏草的偽品來認定的。它是有一定微量毒素的，一般是不做入藥的，建議消費者用來保健時不要使用這種蟲草。」

這款以亞香棒蟲草冒充冬蟲夏草的產品來自網絡店舖「祥康堂滋補品商行」。該店舖位於江蘇宿遷市一家糧油市場內，也該產品的實際發貨地。商鋪面積大約10平方米，貨架和辦公桌上堆滿了各種蟲草和包裝盒。工作人員毫不掩飾地說，屋裡的全是假貨。

且該店舖內售賣的假蟲草，其蟲身和草頭竟然是用膠水人工黏上的。工作人員透露，所使用的膠水是食品級的：「買的幾十塊錢的好膠水，吃下去沒有事，2025年已經賣了20多萬根了。」

另一間問題店舖是名為「藏草滋補堂」的網店，該店不僅宣稱「正品野生」、「西藏直發」，還入選了平台的「年度五星好店」。然而產品經過鑑定發現，是人工培育的冬蟲夏草，專家更表示其人工培育的特徵非常明顯。

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此外，這家「五星好店」不僅用人工草冒充野生草發貨，實際發貨地亦非西藏，而是四川省成都市。內媒以看貨、進貨為由聯繫上「藏草滋補堂」的工作人員，對方承認此前售賣的所謂野生草實際上就是人工草，是從湖北、廣東以及四川的小型培育工廠進的貨，「但是標籤就貼野生蟲草的標籤」。

工作人員更坦言，萬一有買家投訴到市場監管部門，他們也不擔心：「如果消費者真投訴到工商（市場監管局）的話，最多就需要提供野生草的資質，這些我們都可以提供，所以說沒啥大的問題。」