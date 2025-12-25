男子舉報商家豬肉充牛肉遭群毆　潮州通報：涉案人員被抓獲並刑拘

據內媒報道，12月23日，一段「舉報商販用豬肉冒充牛肉售賣反遭圍毆」的影片在網路熱傳，引發關注。據潮州市相關通報，12月18日，在市區發生一起因購物糾紛毆打他人致傷案件，警方接報後快速處置，將涉案人員悉數抓獲並刑事拘留；同時屬地市場監管部門依法開展食品品質檢查，約談涉事承辦方，並對其違法行為作出行政處罰。



目前，受傷人員傷勢平穩，正在醫院接受治療。相關工作正加緊進行中。



12月23日，打假博主「福建鐵鐵」林先生反映，近日，他在廣東省潮州市的一場展銷會上，因舉報商家將豬肉冒充牛肉售賣，與展銷會舉辦方五六人發生肢體衝突，經鑒定傷情為輕傷二級。

被打後的林先生在醫院接受治療。（封面新聞）

林先生介紹，12月18日下午兩點多，他在出差路上途經潮州市人民廣場時，發現當地正在舉辦展銷會。「我們一行共三人，包括我、攝影師以及攝影師的女友，便順路進去逛了逛。」林先生表示，進入會場後，他們走到一家標稱售賣牛肉的攤位前，「商家說攤位上有兩種牛肉，售價分別為48元/斤和58元/斤（人民幣，下同），我各買了一斤多，總共支付了134元。」

林先生舉報商家將豬肉冒充牛肉售賣。（封面新聞）

林先生稱，付款後，同行的攝影師拿出手機準備拍攝攤位上的牛肉。但就在這時，商家卻突然改口稱，售賣的其實是「豬腱子肉」。發現遭遇消費欺詐，林先生當即報警，並向市場監督管理部門進行了投訴。潮州市湘橋公安分局城西派出所警員和湘橋區市場監督管理局執法人員趕到現場後，商家向林先生退還了134元款項。

「之後，攝影師去到第二家牛肉售賣攤位想購買時，對方卻直接表示不賣了。」林先生和攝影師懷疑這家商家同樣存在問題，便又向現場執法人員舉報，希望能一同前往核查。「就在我們前往第二家攤位的途中，展銷會舉辦方的幾名人員突然衝上來動了手。」林先生稱，攝影師被人揮拳擊打後迅速跑開，自己則被對方控制住，「五六個人圍住我，直到攝影師喊來警員，這群人才慌忙逃跑了。」

林先生回憶起當時的場景仍心有餘悸。「根本無法逃脫，只能被動承受毆打。」經診斷，林先生左耳撕裂傷縫合十餘針、兩根肋骨骨折且伴隨肺部挫傷。

12月19日，據潮州市湘橋公安分局出具了立案告知書，林先生等人被尋釁滋事一案，該局認為符合立案條件，現已立案偵查。