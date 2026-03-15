賣假煙罰款僅幾十元？　違法成本過低　知名連鎖便利店監管失守

在內地有超過4萬間分店的知名連鎖便利店「美宜佳」涉嫌銷售假煙，在廣州、佛山、東莞等地的10間涉事門店被查獲超過854包問題香煙，而售假行為的背後是極低的違法成本。面對加盟商私自從非法渠道拿貨、銷售劣質煙的行為，美宜佳官方客服回應稱「門店是第一負責人」，將責任全數推給加盟商。



《羊城晚報》報道，博主「煙酒硬剛」在短片平台上，陸續發布了幾十條在各地商店買香煙的片段，當他反映香煙有問題時，有店主會立即退錢，亦有人態度強硬。因其頻繁曝光售煙亂象，他被網民稱為「剛哥」，其打假的經歷還登上2026廣東「3·15」晚會。

剛哥介紹，以前經歷過買到假煙難維權，後來開始調查，「當時一天逛10家店左右，差不多都能遇見一家售賣假煙的。我感覺這個事情必須要曝光出來，讓更多人關注到」。

值得注意的是，在其發布的影片中，環境背景聲頻繁出現「歡迎光臨美宜佳」。同時，在微博、黑貓投訴等平台，大量網民反映在美宜佳便利店買到假煙。

博主「煙酒硬剛」拍攝的影片截圖。（羊城晚報）

美宜佳便利店查出問題卷煙

《羊城晚報》在廣州、佛山、東莞等地暗訪了10間美宜佳便利店，均被執法人員查出問題卷煙，經統計，被查出的問題卷煙至少達854包。

對於銷售問題卷煙，店主們的說法各異。有店主稱自己並不知情，「如果知道我們肯定也不會賣，因為我看不出來」。另一名店主則稱是有人主動上門推銷，「他說不夠賣可以找他們這邊要貨」。另有店主承認是從朋友介紹的渠道取貨，價格與煙草局進貨「差不多吧」。

美宜佳公司客服回應稱，門店是第一負責人。對於公司內部是否有進一步的處理或處罰，客服則稱，客服不會收到具體的處罰以及相應的結果，但督導會有相應的資料。

在美宜佳便利店購入的香煙。（羊城晚報）

低成本違法

剛哥與眾多售假商戶接觸後，認為遍布街頭巷尾的便利店敢於鋌而走險，一是利益驅使，因售假利潤高，老闆知假賣假。二是老闆被蒙在鼓裏「是被其他人騙的」。

而售假行為的背後是極低的違法成本。2025年9月，剛哥曾舉報佛山市三水區一店舖，執法人員現場查獲一批問題煙，但該店僅被罰款約58元。

3月12日，佛山三水的「家家好」便利店被查，執法人員現場查獲一批非正常渠道的煙，當場對店主表示「教育為主，罰也罰不多」。店主則連連道謝。

內地知名連鎖便利店「美宜佳」涉嫌銷售假煙。圖非涉事門店。（小紅書）

律師：售假煙處罰力度輕

廣東國鼎（深圳）律師事務所主任、知名公益律師廖建勳表示，根據現行《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》規定，銷售非法生產的煙草專賣品，處以違法銷售總額20%以上50%以下的罰款。對比《中華人民共和國產品質量法》的規定，對知假售假的行為，可以處以銷售金額50%以上三倍以下的罰款。煙草專賣法條例的處罰力度是更小的。

廖建勳分析，除了行政責任，售假行為還可能涉及刑事責任。若達到一定金額，可能涉嫌構成犯罪，可由公安機關追究刑事責任。對於走私煙，明知故售則可能構成走私犯罪的共犯。

廖建勳認為，加盟店私下銷售假煙，不僅損害消費者權益，也會破壞品牌形象。除了行政機關查處外，品牌方也應加大監管力度。他建議，對於多次售假被捕的加盟商，應取消其加盟資格，避免不法商販利用品牌掩護從事違法活動。