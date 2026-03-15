金鈪跌落地竟「高高彈起」疑老公送假貨給自己　專家教驗真假方法

3月9日，浙江一女子分享了一段特別的婦女節禮物測試視頻：老公送她一隻大金手鐲，她隨手扔到地上想看看成色，沒想到鐲子不僅發出一聲清脆響聲，還直接高高彈起。



她將視頻發上網，向網友求助：「這鐲子正常嗎？」評論區頓時熱鬧起來，有人調侃道：

金不響銀不跳，老鐵又響又跳——姐妹，這是『鐵』了心和你在一起啊！

鐲子墮地發出清脆響聲還直接高高彈起▼▼▼

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面對網絡上流傳的鑑定口訣，記者於3月11日諮詢了長沙豪城銘匠黃金加工店的工作人員。

對方表示：「金不響銀不跳這種說法並不能作為專業依據。現在很多3D工藝製作的鐲子壁薄，摔地上同樣會發出響聲並彈起。」

而且能不能彈起來，也和桌面材質有關，實心桌面可能就彈不起來。

工作人員進一步介紹，真金與假金的區別主要體現在聲音上：「假的掉地上聲音清脆，像鐵片落地；真的聲音則相對沉悶。」他提醒，最穩妥的鑑定方式還是送到正規金店，用光譜儀檢測，結果最靠譜。

近年來，各地公安機關破獲過多起假黃金詐騙案，有專家認為，此類案件中，主播、商家、平台均應承擔各自的責任。

上海市公安局普陀分局長壽路派出所執法辦案隊警長成璽表示，從消費者的角度來說，避免買到假黃金產品的最主要方法，還是「擦亮雙眼」，選擇正規商家和渠道購買，黃金作為貴金屬，其價格有權威參照，不要輕信所謂的「補貼」或「讓利」。寧波市質檢院黃金珠寶檢測中心主任王超還提示消費者，不要輕信商家提供的檢測證書。

王超說：「因為黃金價格非常透明，貪了幾塊錢便宜，吃的是大虧。證書有真有假，特別是線上的證書，特別混亂，跟機構出的真證書做得一模一樣，也有甚至套用機構的編號做出來的假證書，提醒消費者，證書後面有電話，（除了）網上查詢，也可以電話查詢這個證書是不是真的。」

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