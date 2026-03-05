浙江男網購銀條含銀量僅0.41%　商家失聯平台拒退一賠三

今年2月，浙江杭州的方先生花近5000元網購200克銀條，收貨後卻發現這兩塊標榜「足銀999.9」且附有鑑定證書的銀條，實測含銀量不足0.5%。

涉事商家在案發後迅速下架商品並失聯，而平台客服一度以「過年放假」為由隨意結案，並拒絕方先生「退一賠三」的合理訴求。方先生向多地市監部門投訴，北京經開區管委會已正式受理並將安排調解。



足銀變「銅鋅合金」

《華商報大風新聞》報道，2月3日，方先生在網購平台上一間名為「名富金銀投資旗艦店」以4991.65元購買2條100克銀條；2月7日，他收貨後開箱，內有兩張由「中鑫銀科金銀珠寶檢驗檢測中心」出具的《鑑定證書》，結論為足銀999.9g。兩個紅色盒分別裝了印有「投資銀條S9999，100克」字樣的「銀條」，背面是龍鳳圖案。

方先生花近5000元網購200克「銀條」。（華商報大風新聞）

「銀條」的《鑑定證書》顯示為足銀999.9g。（華商報大風新聞）

2月8日，方先生將銀條帶到金銀店，店員一看直言有問題，切塊測試後，對方更斷言一定是假貨。他認為對方不可信，於是又去了另一間金銀店，店員用光譜儀檢測銀條後，結果顯示含銀量只有0.41%，52.74%是銅；44.59%是鋅。

光譜儀檢測結果顯示，「銀條」的含銀量只有0.41%。（華商報大風新聞）

方先生同日聯繫商家，並提供光譜儀的檢測結果，但一直未獲回覆，他遂投訴至該平台客服。起初，客服提出可退貨退款，但他認為其購買的貴金屬是假貨，要求按照《消費者權益保護法》，由平台督促商家「退一賠三」。

2月11日，平台客服建議方先生考慮「售後退貨退款處理」處理方案，並提供商家的聯繫方式。方先生與涉事網店的負責人聯絡後，對方要求他將銀條送至專業檢測機構檢測，若檢測結果為假可退一賠三。經浙江省地物檢驗檢測集團有限公司檢測，結果為「表層主體元素：非金、銀、鉑、鈀元素」。

方先生將「銀條」送至浙江省地物檢驗檢測集團有限公司檢測。（華商報大風新聞）

收到檢測結果後，方先生再向平台投訴，卻獲回覆稱商品是正規銷售，建議保留使用。方先生不認可，平台客服再回覆商品質量需要進一步核實，「客服給我說，過年放假了，聯系不到商家，所以隨便找了個理由，把投訴單結了」。

方先生稱，初七上班後，他多次嘗試聯繫商家負責人，但電話始終關機或無人接聽，他認為平台作為監管方，應先行賠付。

根據《電子商務法》第五十八條規定，消費者要求電子商務平台經營者承擔先行賠償責任，以及電子商務平台經營者賠償後向平台內經營者的追償，適用《消費者權益保護法》的有關規定。

方先生同日聯繫商家，並提供光譜儀的檢測結果，但一直未獲回覆。（華商報大風新聞）

平台拒絕「退一賠三」

該平台顯示，涉事店舖所有商品均已下架。方先生購買的商品鏈接中，產品圖片寫有「假一賠十」，已售300+，評論區有200+條評論。該店舖主體為「廣州誠贏飾品有限公司」，成立時間2026年1月22日，平台開店時間為2026年1月31日。

3月4日，平台客服工作人員稱，可為方先生退貨退款，並補償鑑定費500元，但無法支持先行退一賠三訴求。

平台客服稱「商品正規銷售，建議您保留使用」。（華商報大風新聞）

平台客服稱可為方先生退貨退款。（華商報大風新聞）

方先生表示，由於店舖失聯，平台客服遲遲無法給出滿意處理結果，他先後向商家所在地和平台所在地的市監部門投訴。考慮到發貨地在福建泉州，他又反映至泉州市監局，但暫未收到回覆。

3月2日，北京經濟開發區管理委員會稱，經初步審查，方先生反映的情況符合《市場監督管理投訴舉報處理暫行辦法》等規定的受理條件，將於60日內安排調解。