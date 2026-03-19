Labubu拍真人電影？由《旺卡》導演執導　網民憂成史詩級災難

3月19日泡泡瑪特（POP MART）宣布，將與Sony影業合作，開發旗下人氣IP「THE MONSTERS（LABUBU）」真人動畫電影，計畫以真人實景結合CGI技術，將角色搬上大銀幕，目前仍處於早期開發階段。



內媒報道指，該電影計畫由保羅·金擔任導演及製片人，他曾參與過《史蒂芬的奇幻旅程》、《柏靈頓》（Paddington，內地譯作《帕丁頓熊》、台灣譯作《柏靈頓：熊愛趴趴走》）、《旺卡》的導演及編劇，創造LABUBU的藝術家龍家升將參與電影創作，出任電影監製。

保羅‧金導演曾多次榮獲英國電影學院獎提名，其中《柏靈頓熊》（2015）入圍最佳改編劇本，《柏靈頓熊2》（2018）入圍最佳英國電影和最佳改編劇本，《旺卡》（2024）全球票房突破6.35億美元，再度獲得英國電影學院獎傑出英國電影提名。

維港此前舉辦海上大巡遊，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（梁鵬威攝）

據此前報道，2025年11月就有消息稱，索尼影業將與泡泡瑪特合作LABUBU大電影，電影開發仍處於早期階段，尚未決定是真人電影還是動畫。對此，泡泡瑪特當時回應內媒稱不予置評。

不過對於此次電影官宣，許多網民們並不看好，擔心成為「中美合拍史詩級恐怖片」、「史詩級恐怖電影，傳說級災難動畫」。