旅發局新春花車巡遊搶先看！LABUBU、林村許願樹、麥當勞復刻花車

農曆新年臨近，萬眾期待的年度盛事——由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於下星期二（2月17日，即大年初一）璀璨登場！活動每年都吸引眾多機構和品牌精心部署，以別出心裁的設計，融合賀年元素與華麗燈飾，在尖沙咀的黃金路段上獻上一場國際派對。今年花車設計同樣充滿驚喜，包括首度參與花車巡遊的麥當勞，完美復刻80年代經典火車卡座。充滿香港情懷的林村，更將許願樹「搬」上花車，將美好祝福帶到市區！此外，超人氣的潮流玩具LABUBU亦將首次參與！在花車正式登場前，不妨先來預習一下——以下為你率先揭秘 12 輛花車的特色亮點與設計細節！



旅發局今年以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」及「富」四大祝願，誠邀旅客親身體驗多姿多彩的全城新春活動。由旅發局主辦、主題為「開年 開運 開心」的「國泰新春國際匯演之夜」將於2月17日（大年初一）舉行，巡遊路線途經廣東道、海防道及彌敦道，屆時尖沙咀街頭定必人潮湧湧，場面熱鬧非常。雖然付費觀賞座位門票一早售罄，但市民仍可沿途夾道免費觀賞巡遊盛況。當天下午6時起將有本地表演隊伍率先上演街頭熱身派對，與現場觀眾互動，而花車巡遊將於晚上8時開始，預計晚上10時圓滿結束。

12花車華麗登場 帶來一場熱鬧國際派對

香港旅遊發展局－盛事之都 環球歡聚

作為活動主辦方，旅發局的花車陣容可謂氣勢如虹，大小花車齊齊出動，主花車以中式帆船作為設計藍本，巨型LED船帆化身成一幅動態畫布，播放香港各項盛事精華片段，寄語香港昂首啟航，還有象徵賽馬、單車節、七人欖球、演唱會、香港美酒佳餚巡禮、舞火龍、龍舟及熊貓等不同港式元素的馬仔吉祥物。旅發局主花車前打頭陣的小型花車則以啟德體育園外觀為造型，新地標引領香港盛事邁向新高度，為連串精彩活動領航開路！

國泰同心飛躍八十年

國泰航空今年以80周年為主題，花車上可見品牌首架飛機「Betsy」DC-3客機（正是現時於科學館展出的那一架！），以及象徵新世代機隊的巨型「空中巴士A350」模型。「Betsy」翱翔於經典霓虹燈招牌築起的天際線上，而A350則穿越金色時光隧道、滑翔於摩天大樓之間，象徵國泰的成長與蛻變。

此外，由80位國泰機組及地勤人員組成的巡遊舞蹈團，將會穿上由Pierre Balmain、Hermès、劉培基等大師設計的1950年代、1970至80年代及2010年代制服與大家見面。

香港賽馬會－同心同步同進 馳騁精采馬年

香港賽馬會花車由三匹氣勢磅礡、金光閃閃的駿馬引領花車前行，寓意馬年朝氣蓬勃、馬到功成，同時象徵香港人無限的活力。馬會當天更派出馬會馬術隊騎手、亞洲錦標賽獎牌得主林立信、見習騎師黃寶妮，以及吉祥物「同進啦啦隊」參與匯演，並由近50位表演者獻上精彩的醒獅及舞龍表演。

香港麥當勞50週年經典復刻火車​

首次參與花車巡遊的香港麥當勞，花車設計靈感來自80年代沙田新城市廣場分店內的經典小火車裝置，並換上品牌標誌的紅黃主色，車身更融入了「M」標誌、薯條裝飾及懷舊燈泡，復古味十足！麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷等經典角色，將聯同麥當勞員工帶來精彩演出，絕對能夠喚起一代香港人的集體回憶。

香港品牌玩具協會－香港潮流玩具花車

由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助的主題花車，以夢幻的粉色泡泡浴缸為設計概念，引領大家重拾童心。花車上匯聚 12個超人氣本地潮流玩具系列，包括LABUBU、Molly、SAM SAM、Poko、The Nope Cat、Ah-Pollo、虎甲人、Z3R0-san，以及螯貓 Omeow，攜手完成首次「誇張聯乘」，必定成為全場「打卡」熱點！

澳門特別行政區政府旅遊局－感受澳門​​

澳門旅遊局的花車設計以「創意城市美食之都」與「澳門世界遺產」為設計主軸，巧妙融入澳門區花荷花，以及充滿活力的旅遊吉祥物「麥麥」。仔細一看你會發現荷花節、澳門格蘭披治大賽、國際煙花比賽匯演、澳門國際幻彩大巡遊等澳門盛事元素，還有各種地標和澳門特色美食，更有一班小朋友戴上葡撻等造型頭飾，帶來爵士舞表演！

香港迪士尼樂園－奇妙派對賀馬年

延續樂園20周年的喜慶氛圍，米奇老鼠、米妮老鼠、Duffy及LinaBell坐上融入周年慶典元素的花車登場，當然不少得30位專業舞者，在周年主題曲《The Most Magical Party of All》下獻上華麗的巡遊演出！另外提提大家，巡遊路線亦新增設全新的「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌，大家記得要拍照留念！

香港海洋公園－「熊」運豐收迎馬年

海洋公園的花車以大熊貓家族換上Panda Friends角色造型，穿梭於纜車、海洋列車和海洋奇觀等公園地標設施之間，還有吉祥物「威威與好友」，以及公園的演藝人員與威威村莊的村民，一起向市民拜年，送上馬年「熊」運當頭的祝福！

優質旅遊服務協會－牡丹盛放迎新歲 優質好客共繁榮

優質旅遊服務協會聯同多個「優質旅遊服務」計劃認可商戶，將濃厚的新年元素匯聚於花車之上。整輛花車設計成徐徐舒展的揮春卷軸，繪有立體牡丹呈瑞的畫作，加上靈雀展翅高飛的景象，寓意新年萬象更新、富貴吉祥的美好願景，同時展現香港「好客之都」的熱情與活力。

林村許願節－彩馬迎春 許願安康

新年最好的祝福莫過於心想事成，那就不要錯過這棵「流動許願樹」！首次參加巡遊的林村許願節，花車以「光明與希望」為主題，融入發光許願樹、香港地標建築與吉祥流光彩馬為設計元素，與大家一起迎接馬年順景。更特別是花車採用近乎無聲、低碳排放的發電機，身體力行宣傳低碳生活態度，別具意義！

亞洲旅遊交流中心－歡樂春節 萬馬奔騰

花車上昂首闊步的可愛「吉祥馬」，是國家文化和旅遊部「歡樂春節」全球品牌標識及2026年吉祥物。花車裝飾上還可找到與31個省市及港澳地區的文化旅遊元素，並配以不同的祝賀標語，共同期盼國家昌盛富强、繁榮穩定。

旅發局亦獨家揭秘花車製作幕後，讓大家一睹一華麗的花車是如何製作：

旅發局全力宣傳 馬年首個國際盛事

作為馬年香港首個國際盛事，「國泰新春國際匯演之夜」，旅發局當然希望打響頭炮，早前更特別邀請擁有過百萬粉絲的抖音人氣網紅「雞排哥」來港拍攝宣傳片，以輕鬆幽默的方式推介地道美食、新春體驗及消費優惠，成功引起話題。相信巡遊當日必定人山人海，節慶氣氛十足熱烈非凡！

旅發局「國泰新春國際匯演之夜」詳情

日期：2月17日（大年初一）

時間：晚上8時至9時45分

巡遊路線：尖沙咀香港文化中心廣場→廣東道→海防道→ 彌敦道（香港喜來登酒店為終點）

