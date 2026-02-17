花車巡遊2026．足本重溫｜麥當勞LABUBU首參與　國泰花車打頭陣

請點擊以下圖片足本重溫年初一花車巡遊2026

【農曆新年／大年初一／花車巡遊2026/花車匯演】今日（17日）大年初一，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，於晚上8時在尖沙咀舉行花車巡遊，共有12部花車、46隊隊伍演出。



矚目花車包括首次參與的香港麥當勞，其花車的設計靈感來自1980年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，充滿港人的集體回憶。另有人氣IP LABUBU亦是首度參與這項盛事。大批市民及旅客晚上聚集於尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道兩旁觀賞匯演，區內人潮逼爆。



今日（17日）大年初一，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，首次參與巡遊的麥當勞花車載着麥當勞叔叔、滑嘟嘟等多位經典角色出場。(陳葦慈攝)

旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」今晚（17日）大年初一在尖沙咀舉行。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，晚上6時起，15個本地表演團體首先輪流演出，至晚上8時，12架花車及46支表演巡遊隊伍，從文化中心廣場出發，沿途經過廣東道、海防道及彌敦道，最後抵達香港喜來登酒店。花車巡遊隊伍沿途與市民及旅客揮手，熱情互動，現場氣氛熱鬧，一片喜氣洋洋。

打頭陣為國泰航空「同心飛躍八十年」花車。(陳葦慈攝)

參與巡遊的花車不乏矚目之選，其中打頭陣為國泰航空「同心飛躍八十年」，花車展示了兩款經典客機，並以時光為主軸，寓意與香港並肩成長。多名國泰空少及空姐穿上經典復刻制服，與大眾揮手及祝福新年快樂。

香港賽馬會「同心同步同進 馳騁精彩馬年」花車第二出場。(陳葦慈攝)

香港賽馬會「同心同步同進 馳騁精彩馬年」花車第二出場。(陳葦慈攝)

第二出場的香港賽馬會「同心同步同進 馳騁精彩馬年」花車，因應配合馬年，以3匹金光燦燦的駿馬為主題，車身以金色為主色，象徵馬年朝氣蓬勃，映照香港人的無限活力，隨行亦有8隻醒獅、2條舞龍帶動現場氣氛。

今日（17日）大年初一，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，首次參與巡遊的麥當勞花車載着麥當勞叔叔、滑嘟嘟等多位經典角色出場。(陳葦慈攝)

若論最受歡迎應是香港麥當勞50週年經典復刻火車，其設計靈感源自上世紀80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，配以麥當勞標誌性的紅色和黃色為主，車身及車尾分別以「M 」標誌及薯條裝飾，配上經典燈泡點綴，展現麥當勞歡樂夢幻和歷久常新的形象。

花車不僅美侖美奐，車上載着麥當勞叔叔、滑嘟嘟及漢堡神偷等經典角色出場，在場無論是成人或是小孩子都不禁歡呼，熱情揮手互動。

+ 4

另外，載着人氣IP LABUBU及MOLLY等角色的花車，為香港品牌玩具協會「香港潮流玩具花車」，亦是首次參與這項盛事，當出場時引起不少粉絲歡呼；備受矚目的還有香港迪士尼樂園--奇妙派對賀馬年花車及海洋公園「熊」運豐收迎馬年花車。

大年初一，旅發局主辦的花車匯演將於晚上8時在尖沙咀舉行，傍晚時份，花車巡遊路線行經的廣東道，早已有大批市民及旅客聚集兩旁行人路，等看花車表演隊伍。（鄭子峰攝）

大年初一，旅發局主辦的花車匯演將於晚上8時在尖沙咀舉行，傍晚時份，花車巡遊路線行經的廣東道，早已有大批市民及旅客聚集兩旁行人路，等看花車表演隊伍。（鄭子峰攝）

大年初一，旅發局主辦的花車匯演將於晚上8時在尖沙咀舉行，傍晚時份，花車巡遊路線行經的廣東道，早已有大批市民及旅客聚集兩旁行人路，等看花車表演隊伍。（鄭子峰攝）

行政長官李家超在「新春國際匯演之夜」致辭。(陳葦慈攝)

2026年2月17日晚上「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊及匯演路線圖。（旅發局圖片）

+ 6

+ 1

首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感。（資料圖片／廖雁雄攝）