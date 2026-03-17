多圖｜3D打印Labubu只需十幾蚊？龍頭企業涉侵權　致歉並下架模型

總部位於深圳的內地3D列印設備龍頭企業拓竹科技旗下模型平台MakerWorld，近日捲入泡泡瑪特IP侵權爭議。拓竹科技16日發表聲明稱，已與泡泡瑪特進行協商並達成和解，相關模型內容已在平台全面下架。



綜合內媒報導，拓竹科技聲明內容顯示，MakerWorld平台涉及泡泡瑪特IP版權的相關問題，引發社會廣泛討論，也對泡泡瑪特及用戶造成影響與困擾，公司對此致上歉意；未來將持續維護平台創作生態，為用戶提供更完善的創作與列印體驗。

小紅書有不少網友分享用3D打印製作的Labubu▼▼▼

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事件起因於MakerWorld平台被指長期存在大量未經授權的熱門IP二次創作模型。用戶只需下載模型檔案，即可透過3D列印機製作相關潮玩，其中包括泡泡瑪特旗下人氣角色Labubu等作品。

在社交平台小紅書上，不少網友分享使用拓竹3D列印機，製作泡泡瑪特、比卡超等角色模型的照片。還有網友表示，「打印一個手掌大小的LABUBU只需要十幾塊錢（人民幣）的耗材，太划算了。」

針對相關情況，泡泡瑪特早前以著作權權屬及侵權糾紛為由，向上海市浦東新區人民法院起訴深圳拓竹科技有限公司及其關聯企業深圳創客世界科技有限公司、上海輪廓科技有限公司。公開資訊顯示，案件原定於4月2日開庭審理。

目前在MakerWorld平台上，Labubu、星星人等泡泡瑪特相關IP模型已被全面下架。記者檢索發現，搜尋泡泡瑪特旗下多個角色時，模型結果均顯示為「0」。拓竹科技表示，已就相關問題與泡泡瑪特友好協商並達成和解，並完成問題內容的全面下架。

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