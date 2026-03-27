女子雲南澄江訂酒店下單失敗　再次下單時價格竟暴漲10倍

3月27日，一名女網友向媒體反映，她兩天前在第三方平台預訂雲南澄江市撫仙湖附近的希苑酒店，5月2日至5日三晚客房，優惠後總價僅322.41元（人民幣．下同）。下單付款後，酒店卻一直未確認，最終將訂單取消。她準備重新下單時，發現同一房型價格竟暴漲至3307.62元，漲幅超過10倍。該網友表示，平台已將原訂單費用退還，但酒店此舉明顯是不願以原價出售房間。



事主在第三方平台預訂雲南澄江市撫仙湖附近的希苑酒店，5月2日至5日三晚客房，優惠後總價僅322.41元。下單付款後，酒店卻一直未確認，最終將訂單取消。（極目新聞）

她準備重新下單時，發現同一房型價格竟暴漲至3307.62元，漲幅超過10倍。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，希苑酒店一工作人員稱，此前酒店沒有調整好五一期間的價格，沒有對外放出房間，是平台方自行放出的低價。兩天前酒店已調整好價格，現在可以正常預訂。

記者在平台查詢發現，希苑酒店（標註為希苑酒店湖景酒店）目前單間客房價格最低148元、最高195元；而5月1日至5日五一期間，單間價格已大幅上漲至最低1058元、最高1332元。

記者向相關平台客服咨詢，工作人員表示，平台僅提供服務，酒店定什麼價格、放出什麼房間，都由酒店在後台自行管理，平台無法操作。對於酒店要求顧客取消訂單的行為，平台將進行調查並協調處理。

3月27日，記者將情況反映至澄江市市場監督管理局。工作人員表示，將立即派人調查核實。

平時的酒店價格。（極目新聞）

五一期間撫仙湖附近酒店價格大幅上漲的重要原因之一。（極目新聞）

該局3月18日已發布《關於進一步規範澄江市重點節假日期間市場價格秩序的提醒告誡》，要求商家嚴格明碼標價、誠信經營，不得借節日之機哄抬價格、臨時加價或毀約。線上訂單生效後，賓館酒店不得擅自提高價格。

27日，澄江市市場監督管理局再次發布五一假期消費提醒：消費者在電商平台預訂房間，訂單生效後若被單方面毀約或擅自提高價格，可通過12315、12345熱線或直接向市場監管部門投訴舉報。一經查實，違法經營者將依據《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》，處以違法所得1倍以上10倍以下罰款；沒有違法所得的，處50萬元以下罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或吊銷營業執照。

據澄江市人民政府網站消息，2026年華晨宇火星演唱會-玉溪站將於5月1日至5日，在澄江市撫仙湖音樂秀場舉行。分析認為，這可能是五一期間撫仙湖附近酒店價格大幅上漲的重要原因之一。