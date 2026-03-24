情侶酒店親熱窗外傳來電鑽聲　職員竟強行開窗　事主拒接受封口費

酒店房內本應是最私密的空間，但內地住客錢先生卻遇上嚇人經歷。3月15日，他和伴侶在南京某家桔子酒店房內親熱之際，突然被酒店工作人員強行從外面打開房間窗戶。之後錢先生斥責酒店侵犯私隱，亦不滿酒店企圖以4,000元（人民幣，下同）「封口費」要求他放棄追究，雙方陷入僵局。



住客錢先生投訴桔子酒店工作人員未經同意開窗試圖入内。（桔子酒店）

住客錢先生稱，當時他有高聲喝止，惟對方影未有理會。（現代快報）

《現代快報》報道，事發於本月15日早上8時許，錢先生與伴侶於房內處於「親密時刻」，突然外面傳來電鑽聲，他大驚之下立即高聲喝止，惟對方未有理會，而是變本加厲繼續試圖開窗。之後錢先生繼續喝止，並打電話給前台，對方接到前台電話才離開。

錢先生指，房間窗戶並無損壞，且酒店在維修前未有任何通知，又選擇在早上8時許這個休息時段施工，讓他極為不解。隨後他要求酒店作書面蓋章道歉，並賠償4,000元。然而，酒店拒絕書面道歉，還要求錢先生簽署一份放棄投訴、訴訟等權利的協議，這令錢先生無法接受。之後到3月18日，酒店方面態度轉變，但同意退還一晚房費。

3月23日，桔子酒店工作人員指房間窗戶的防盜鏈確實是壞了，只是從房間內看不出來，已經處理擅自開窗的員工，也表示願意承擔責任並彌補錢先生的損失。

然而，錢先生再三強調他要求是「酒店正式道歉+合理賠償」，但酒店至今仍拒絕正式道歉，他亦不願意接受酒店的4,000元補償方案。