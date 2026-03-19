海南9800元高檔酒店房半夜竟現3隻老鼠　苦主：一大兩細啃壞電線

周三（18日），網民戚先生反映，他在海南入住一家9800元人民幣一晚的高檔酒店時，房間半夜竟冒出3隻老鼠，讓他無比糟心。同日，海南陵水黎族自治縣旅遊和文化廣電體育局發布情況通報，稱雙方賠償事宜暫未達成一致，已介入協調。



戚先生反映，他2月10日與家人入住位於海南陵水的高端度假酒店，選定雙臥帶恒溫泳池的別墅房型，單晚要價9800元，計劃住兩晚。可淩晨1時左右，他聽見床頭櫃出現異響，一查驚見有老鼠在嗑地線和木頭板。他表示，當時房內有兩位70歲的老人及孩子，他和妻子則徹夜值守，一夜未睡。

老鼠啃咬聲一直持續到了次日早上7時，之後酒店工作人員前來抓老鼠時，戚先生在現場看到了三隻老鼠，「一隻大老鼠帶著兩隻小老鼠，最大那隻老鼠有20厘米，還啃壞了電線」。最後，工作人員只成功捕捉一隻小老鼠，另外兩隻已逃之夭夭。

老鼠啃壞了電線。（齊魯晚報）

事發後，酒店為戚先生臨時更換了房間，並解釋出現老鼠的原因，是外包公司的消殺未能到位，導致老鼠可能是從通風管道跑進房間。戚先生則坦言，自己斥如此高價卻換來這樣的入住體驗，不僅行程被耽誤了，一家人的度假心情也到影響。他透露，酒店和他們磋商了整整一天，對方只允許以房券的形式進行賠償，但他認為這樣的遭遇本身已足夠糟心，自己也不會再入住這家酒店，補償房券的方式讓其十分不滿。

為此，戚先生將此事投訴到當地文旅局，訴求是希望酒店能夠退一賠三，然而酒店對文旅局的回應也是「只能是房券」。

周三，海南陵水黎族自治縣旅遊和文化廣電體育局發布情況通報，指陵水旅遊和文化廣電體育局高度重視事件，迅速組織核查處置。

海南陵水黎族自治縣旅遊和文化廣電體育局發布情況通報。

通報指，酒店接訴後即刻更換客房、全額退費，並委托第三方完成全域消殺經排查無其他隱患。因賠償事宜，雙方暫未達成一致。2月20日接訴後，陵水旅遊和文化廣電體育局立即介入協調，督促酒店依法依規妥善處理糾紛。

目前，涉事酒店已完成全域消殺與日常巡查加密，並補齊防鼠防蟲設施短板。屬地衛生監管部門檢查完畢，各項整改任務全面落實。