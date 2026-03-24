北上住宿注意｜廣東多地推酒店補貼活動　深圳南山區激減¥500

內地持續推動文旅消費。近期，廣東多地政府與「飛豬旅行」平台合作推出「政府文旅部官方補貼」活動，補貼金額普遍在150至200元（人民幣，下同）。部份地區更可享額外優惠，深圳南山區單筆預定最多可減500元！



深圳南山區單筆預定最多可減500元。（飛豬旅行）

廣東多地補貼 深圳南山區激減¥500

在「政府文旅官方補貼」活動中，各地區有專屬的住宿消費券，包括深圳、佛山、東莞、惠州、等地。旅客只需經「飛豬旅行」平台領取各地區的優惠券，即可預定「政府補貼」條件內的指定酒店享受補貼。據平台顯示，單筆補貼金額普遍為150至200元，深圳南山區最多可減500元。

先到先得！消費券領取細則

這批消費券採取「先到先得」的發放機制，數量有限，有效期為領券起計3日內。領券及使用步驟如下：

1. 進入平台：打開「飛豬旅行」App，或經由微信、支付寶、淘寶搜索進入飛豬小程序。

2. 尋找入口：在首頁點擊「政府補貼」專區或相關廣告橫幅。

3. 一鍵領取：在活動頁面選擇目標城市（如深圳），領取該地區的專屬消費券。

4. 篩選酒店：搜索目的地酒店時，勾選「政府補貼」篩選條件，選擇參與活動的住宿。

5. 直接抵扣：進入結算頁面，系統將自動套用已領取的消費券，確認金額減免後進行付款。