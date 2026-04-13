河南13歲仔踩單車遭「攔路繩」勒斷氣管食道　患癌母心碎求助

4月初，河南焦作一名13歲少年騎單車上學途中，被一條橫跨道路的繩索勒住頸部瞬間倒地，導致氣管與食道破裂，目前仍在ICU搶救。據悉，該繩索是當地一名村民因不願行人過路而私自拴掛。目前，當地政府、民政部門及社會愛心人士已介入幫扶，但後續高昂的治療費仍有巨大缺口。



河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，家屬郝女士介紹，兒子4月4日騎單車前往補習班途中，在路上被一條繩索纏住頸部，瞬間被勒倒，「我們村一個人他要打玉米，不想讓行人從那過，就橫着拴了一根繩子」。

村民不願行人過路，私自拴掛繩索。（影片截圖）

經醫院診斷，郝女士兒子的氣管、食道破裂，傷勢十分危重，目前仍在ICU搶救。醫生稱，傷者仍有生命危險，不僅是氣管斷裂和食道的破裂，還有可能存在其他併發症，醫院正全力救治。

少年騎單車時被一條橫跨道路的繩索勒住頸部，瞬間倒地，氣管、食道破裂。（影片截圖）

兒子氣管、食道破裂，郝女士稱自己「心如刀割一樣」。（影片截圖）

郝女士表示，事發後拴繩者只給了1萬元（人民幣，下同），但近期兒子的醫藥費已花了20萬，她花光所有積蓄，借遍親戚朋友，後續還需要漫長的治療和較多的醫藥費，「我心如刀割一樣。只要孩子能好，讓我幹什麼都行」。

村支書介紹，該名少年學習成績很好，考試總在前三名。郝女士患白血病及乳腺癌，做過心臟手術，「他們家中條件不是太好，現在又出了這種事情，（我）心裏有點不是滋味」。

村支書含淚稱，郝女士有病，家境不好，村內已為她申請低保。（影片截圖）

目前，村內已為郝女士申請低保（居民最低生活保障），村兩委第一時間幫扶救助，基層政府、民政所、慈善機構、學校、培訓機構等都提供幫助，村民、同學和家長紛紛伸出援手；不少愛心人士也專程趕到現場送上善款。