四川男騎電單車突遭橫空繩索割喉　重傷入院「重塑」喉部

8月21日下午3時許，四川德陽市區漓江路大橋發生一起驚險事故。51歲男子劉某某騎電單車經過該橋時，突遭一根不明繩索勒住頸部，喉部嚴重受傷，當場大量出血。經緊急搶救，劉某某目前已暫脫生命危險，但仍無法說話。警方已介入調查繩索來源。



事發當天，劉某某駕駛二輪電單車由西向東行駛至漓江路大橋時，突然被橫空的繩索勒住喉嚨，鮮血瞬間湧出。網友拍攝的影片顯示，劉某某痛苦地佝僂著身子，橋面留有大量血跡。據悉，除劉某某外，另有一男一女兩名騎電動車的路人也因該繩索受輕傷。事發後，現場群眾迅速報警，120急救人員第一時間趕到，對劉某某進行緊急處理，並將其送往德陽市人民醫院急診科。

急救人員第一時間趕到，對劉某某進行緊急處理。（紅星新聞）

德陽市人民醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任曹蜀煒介紹，劉某某到院時喉部氣道已被切斷，情況危急。醫護團隊迅速從切斷部位插管，連接呼吸機緩解窒息，同時清除氣管及肺部積血。隨後，劉某某被轉至急救大平台覆合手術室，接受長達兩個半小時的手術。醫生小心縫合其氣道、神經和肌肉，結紮破損血管，幾乎為其「重塑」喉部。手術後，劉某某被轉入急診重症監護室觀察，目前已暫脫生命危險，但仍需至少半個月治療以恢復喉部功能。

劉某某到院時喉部氣道已被切斷，情況危急。（紅星新聞）

醫生幾乎為其「重塑」喉部。（紅星新聞）

劉某某的大哥劉高元在醫院照顧弟弟時表示，事發後由警方通知家屬趕到醫院，當時搶救已在進行。「差點傷到大動脈，還好救得及時！」劉高元說，弟弟是德陽羅江區略坪鎮人，獨居市區，靠安裝窗簾為生。據初步了解，勒傷劉某某的疑似一根風箏線，但繩索具體來源不明，家屬至今不知該找誰負責，感嘆「這簡直是天降橫禍」。

目前，德陽警方已介入調查，著手追查繩索的來源及事故原因。