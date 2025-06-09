男童攀岩被繩勒頸險窒息　好心人合力托舉營救　家長要求商場道歉

6月5日，山東青島市5歲男童牛牛在當地一商場內玩攀岩時，被繩索和卡扣勒頸20分鐘險窒息，幸經多位好心人合力托舉救下。家長董女士稱，商場負責人一直沒有出面解決，她要求商場方詳細解釋事發原因並積極道歉。



《紫牛新聞》報道，事發於麗達購物中心頂層的麗嗨星空公園，該處免費的配套遊樂設施有一處攀岩壁。董女士稱，當時兒子一直處於岩壁頂上，沒有降回地面，她上前詢問時，發現他說話吃力疑似窒息，保護用的頂繩出現故障，兒子頸部被背帶前的卡扣勒住，掛在岩壁頂端動彈不得。

在危急關頭下，一位男士和多位路人接力上前托舉住牛牛的孩子的臀部，防止他發生窒息，其他家長也幫忙找工作人員，「幸虧身邊有這位大哥，不過沒幾分鐘他也撐不住了」。

多位好心人合力托舉男童。（紫牛新聞）

董女士致電商場客服時說明情況危急，要求對方至少安排兩位男性工作人員協助，到場的卻是兩位女性工作人員，「站在原地給設備科打電話報備，整個過程中她們沒有作出任何救援動作」。幸多位好心人上前協助，「有小夥子也有中年人，我們一起差不多10個人接力托舉，才把孩子弄下來」。

事發後，董女士發現牛牛的頸部、手部多處擦傷，「他真的很懂事，被托在空中還說媽媽你別擔心，會有人來救我們的，雖然全程沒有哭，但是身上都汗濕了，汗水不停往下淌」。

男童頸部有傷痕。（紫牛新聞）

董女士在網上公開事件後，至少5名家長留言反映曾在同一處遊樂設施有過類似的遭遇，但當時以為是小朋友的操作問題所致。董女士認為，商場有義務保證小朋友的安全，但現場沒有安全員或教練，「大部分家長並不了解如何操作，甚至不少孩子都不在大人視線內，如果出了類似的問題，後果不堪設想」。

董女士提到，事發後她接到商場客服經理的來電，對方稱已經檢修過設備，沒有問題，也沒有作出合理解釋，「反而問我想怎麽處理」。她認為，事故對兒子造成很大的心理陰影，但商場自始至終沒有負責人出面解釋和解決，對反覆出現危及兒童安全和生命的遊樂設施不做出合法合規的整改，她要求商場負責人詳細解釋事情發生的原因，積極道歉。

目前，攀岩壁仍然對外開放。商場負責人表示，「我們大體看了一下，個人感覺是孩子比較小，四肢偏瘦，緊急制動的時候『套』不住孩子。大家可以放心，我們肯定會保障顧客的安全」。至於如何處理董女士的要求，「我們盡力去調節了，每天都有聯繫孩子家長，但暫時還沒有達成一致」。

商場內的攀岩設施。（紫牛新聞）

6月8日，董女士稱，商場仍然沒有更進一步的處理態度，對現場的整改措施也讓人覺得敷衍，「人員是否經過培訓，設施有沒有資質，我覺得都有必要向所有顧客解釋清楚」。

事發後，該處遊樂設施設置了提示牌，表示設施僅限6至15歲兒童使用，6歲以下及成人禁止使用，現場也安排保安在旁維持秩序。

據介紹，經營高危性體育項目需向區級行政部門申請經營許可證，材料需要有設施符合GB 19079.4-2014的檢測報告，同時要求現場必須配備持證社會體育指導員（攀岩）和建立安全保障制度。《攀巖運動設施建設驗收規範》要求，兒童岩壁高度須小於5米，並設置「兒童須監護人陪同」警示牌，同時在入口處公示年齡限制。配備兒童專用安全帶及頭盔，每名保護員最多監護3名兒童。