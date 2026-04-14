內地多地現白色車牌　網民形容有高級感　揭竟是車主違法私自漂白

近日，有內地網民在社交平台稱，路上有車輛懸掛白底黑字的車牌，隨後「多地新能源車牌綠色變白色」的話題登上微博熱搜，不少網民以為是新能源車牌新樣式，但事實竟然是車主自己漂白車牌。



對此，交管部門表示，做舊褪色車牌屬於違法行為。故意遮擋、污損或不按規定安裝號牌的行為，將處以警告或20元以上200元（人民幣，下同）以下罰款。



多地新能源車牌綠色變白色。（微博截圖）

有内地車主在社交平台發做舊褪色車牌的教程。（小紅色截圖）

有網民覺得這個白色車牌的顔色很高級。（小紅色截圖）

據華商報報道，近日有網民在社交平台發影片，稱其在路上看到有車輛懸掛白底黑字的機動車號牌，感到十分好奇。他通過社交平台搜索發現，內地多地均出現白底黑字的新能源汽車號牌，認為這種白色車牌的風格更具高級感。

隨後有其他網民跟帖，提供車牌變色的「攻略」和「教程」，諸如用特殊化學溶液浸泡、用特殊燈光長時間照射，就可以達到綠色消褪的目的，最後變成類似黑白風格的號牌。不少車主還直接曬出了漂白車牌的成果。

然而這種看似個性的操作，實則已經觸犯交通法規。隨後多地交警部門緊急發聲：白色新能源車牌並非官方推出，均為車主私自污損、褪色改造而成，屬於故意遮擋、污損機動車號牌，一經查實將記9分、罰款200元，情節嚴重還將暫扣車輛。

據了解，內地新能源汽車專用號牌，也就是俗稱的「綠牌」，於2016年12月1日開始試點，2018年在內地所有城市推行，但近年不少網民吐槽這個綠色太醜。2025年全國兩會上，小米創辦人雷軍就呼籲優化新能源汽車號牌設計，認為綠色號牌與車體顏色的兼容性較差，不利於產品外觀設計。