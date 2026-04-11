炫富陪葬？平治被埋墓地車牌號8888　官方指違規：封建迷信｜有片

4月9日，遼寧遼陽一場疑似「平治S450L（Benz，內地稱奔馳）陪葬」的葬禮影片在社交平台引發熱議，影片顯示，一輛車牌帶8888、車頂蓋著紅布的平治汽車被埋入墓地。4月10日，遼陽市弓長嶺區人民政府發布通報稱，經核查，當事人金某因封建迷信違法違規填埋車輛，弓長嶺區正在依法處理。



平治「陪葬」疑炫富？

《新黃河》報道，據網民發布的影片顯示，一輛挖掘機正吊起一輛黑色汽車，眾人合力將汽車推入挖好的墓坑，隨後車輛被埋入土中，疑似作為陪葬品下葬。從另一則影片中可以看出，該車是一輛黑色平治S450L，車牌號為遼「8888」，車輛頂部蓋著紅布。答謝宴中，疑似一位男性家屬發言向眾人表示感謝，並稱為現場每位幫忙者送上500元（人民幣）的紅包。

一輛挖掘機正吊起一輛黑色汽車，眾人合力將汽車推入挖好的墓坑。（新黃河）

該車是一輛黑色平治S450L，車牌號為遼*8888*。（新黃河）

該影片引起網民熱議，有人認為將汽車作為陪葬品，會導致「重金屬污染泥土」，也有人認為此舉是為了流量而擺拍，還有網民質疑該行為在「炫富」，屬於殯葬陋習。

官方通報：封建迷信違規填埋

車輛頂部蓋著紅布，被埋入土中。（新黃河）

4月10日，遼陽市弓長嶺區人民政府發佈通報稱，4月9日，該區發現瓦子溝村存在祭祀過程中更換墓碑、填埋車輛情況後，立即開展核查處置工作。經初步核查，網傳事件當事人金某因封建迷信違法違規填埋車輛。

目前，經有關部門批評教育，當事人已深刻認識到錯誤，積極配合整改，弓長嶺區正在依法依規嚴肅處理。同時，政府將在全區範圍內開展殯葬領域違法違規行為排查整治。