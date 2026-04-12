鄭麗文訪陸│訪小米工廠獲雷軍接待　試駕YU7狂讚：想帶一台回台灣

國民黨主席鄭麗文的「2026和平之旅」進入尾聲。今日（12日）上午，鄭麗文一行前往北京小米汽車超級工廠參訪，獲得小米集團高規格接待，不僅由小米集團總裁盧偉冰親自接待，小米集團董事長雷軍亦在媒體未跟隨的行程中驚喜現身，與鄭麗文會面並親自贈送一部最新款小米手機作為紀念。



今日（12日）上午，鄭麗文一行前往北京小米汽車超級工廠參訪，獲得小米集團高規格接待。（國民黨提供）

鄭麗文參觀小米汽車工廠歎：難怪老公這麼愛，家裡都用小米產品

綜合《TVBS新聞網》、《聯合新聞網》報道，12日上午，鄭麗文一行參訪小米汽車超級工廠參訪，小米集團總裁盧偉冰負責接待。當鄭麗文進入汽車展廳，見到流金粉色的YU7MAX汽車時，鄭麗文直呼，這個顏色太好看了，女生一定會喜歡。

隨後，小米總裁盧偉冰進行導覽介紹，介紹小米汽車的各項功能，以及如何與其他小米家電產生聯動。此外，鄭麗文受邀上車體驗，感受全自動模式，還與車載語音助手「小愛同學」互動。期間，鄭麗文亦透露，自己家裏也有很多小米產品，主要是她老公特別喜歡小米產品。

12日上午，鄭麗文一行參訪小米汽車超級工廠參訪，小米集團總裁盧偉冰負責接待。（國民黨提供）

當鄭麗文按鍵放下車窗後，立即豎起大拇指說，感受只有一個字：「讚！」有媒體詢問，是否想帶回台灣時，鄭麗文笑着直言「當然希望帶一台回去！」後來，小米集團總裁盧偉冰特別送上了一台汽車模型，作為小禮物給鄭麗文做紀念。

值得注意的是，在參訪期間，盧偉冰在介紹小米汽車時，曾翻開前備箱說，有人去釣魚的時候，會把魚和水裝進去，回家再放掉水。鄭麗文驚呼「還可以這樣啊？」。國民黨秘書長李乾龍問，溫度不會上升嗎？鄭麗文開玩笑說「回家就有魚湯可以喝了，溫度上升的話」。講解員則補充說不會上升。

盧偉冰在介紹小米汽車時，曾翻開前備箱說，有人去釣魚的時候，會把魚和水裝進去，回家再放掉水。（國民黨提供）

鄭麗文參觀完展覽廳後，搭乘園內車前往車廠，在媒體沒有跟隨下，見到了小米集團董事長雷軍，雷軍致贈一部小米手機給鄭麗文。