河南13歲仔踩單車遭「攔路繩」割喉重創 一截氣管仍未尋回
撰文：吳真銘
出版：更新：
近日，河南沁陽市一名13歲男童騎單車被繩索割傷頸部一事引發社會關注。目前，該男童黃某宇已脫離生命危險，當地警方已立案偵查，對疑犯採取刑事強制措施，黃某宇家屬稱：「我挺想追責的。」
男孩騎車外出補課意外遭繩索割喉
《新京報》報道，男孩母親郝女士稱，事發4月4日，她13歲的小兒子騎單車外出補課時，被一根橫拉在馬路上的繩子勒住脖子當場摔倒，頸部受傷嚴重。經鄭州大學附屬鄭州中心醫院醫生診斷，黃某宇氣管斷裂，頸部創傷嚴重，肺內還存在積血等症狀，病情危急。4月12日晚，黃某宇轉入北京的醫院接受治療。
另據《南方都市報》報道，根據家屬在內地籌款平台水滴籌的敘述，男孩進行了氣管連接手術，但仍有一段氣管未能找到。
籌款65萬治療 家屬：想對涉事老人追責
4月14日，事發地沁陽市柏香鎮政府工作人員表示，目前，男孩生命體徵平穩，正在等待下一步的治療方案。工作人員稱，事發後，政府開通了慈善捐款專戶，接收愛心企業專項捐款，並在村委張貼孩子母親微信收款碼，方便愛心人士現場捐款。愛心捐款目前累計約65萬元（人民幣，下同），政府相關慈善項目也同步給予幫扶。
據悉，該繩索是當地一名老人為了晾曬粟米，不願行人過路而私自拴掛。該名老人目前已支付約1萬元費用，正配合相關部門調查，警方正對案件偵辦。郝女士稱，孩子的情況正在好轉，想對涉事老人追責。
被班主任帶入賓館開房猥褻 15歲女學生重度抑鬱服藥自殺被救回南京初生嬰稱重時摔落遭秤砣砸中 父質疑醫護用老式桿秤稱重離譜河南新商場天幕突自爆傳巨響 降「玻璃雨」血染動漫展多人傷河南翁腦出血急用錢 妻子床下底翻出200多枚｢金幣｣卻憤怒又傷心洛陽驚現超罕見並蒂牡丹！兩花同枝綻放 概率僅為千萬分之一