河南13歲仔踩單車遭「攔路繩」割喉重創　一截氣管仍未尋回

近日，河南沁陽市一名13歲男童騎單車被繩索割傷頸部一事引發社會關注。目前，該男童黃某宇已脫離生命危險，當地警方已立案偵查，對疑犯採取刑事強制措施，黃某宇家屬稱：「我挺想追責的。」



男孩騎車外出補課意外遭繩索割喉

13歲男孩遭繩索割喉致氣管斷裂。（南方都市報）

《新京報》報道，男孩母親郝女士稱，事發4月4日，她13歲的小兒子騎單車外出補課時，被一根橫拉在馬路上的繩子勒住脖子當場摔倒，頸部受傷嚴重。經鄭州大學附屬鄭州中心醫院醫生診斷，黃某宇氣管斷裂，頸部創傷嚴重，肺內還存在積血等症狀，病情危急。4月12日晚，黃某宇轉入北京的醫院接受治療。

另據《南方都市報》報道，根據家屬在內地籌款平台水滴籌的敘述，男孩進行了氣管連接手術，但仍有一段氣管未能找到。

事發路段。（南方都市報）

籌款65萬治療 家屬：想對涉事老人追責

4月14日，事發地沁陽市柏香鎮政府工作人員表示，目前，男孩生命體徵平穩，正在等待下一步的治療方案。工作人員稱，事發後，政府開通了慈善捐款專戶，接收愛心企業專項捐款，並在村委張貼孩子母親微信收款碼，方便愛心人士現場捐款。愛心捐款目前累計約65萬元（人民幣，下同），政府相關慈善項目也同步給予幫扶。

黃某宇在醫院接受治療。（水滴籌）

據悉，該繩索是當地一名老人為了晾曬粟米，不願行人過路而私自拴掛。該名老人目前已支付約1萬元費用，正配合相關部門調查，警方正對案件偵辦。郝女士稱，孩子的情況正在好轉，想對涉事老人追責。