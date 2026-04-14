洛陽驚現超罕見並蒂牡丹！兩花同枝綻放 概率僅為千萬分之一
撰文：羊城晚報
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近日，河南洛陽中國國花園出現一株概率僅千萬分之一的並蒂牡丹，兩朵花同枝綻放。
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賞花小貼士
洛陽牡丹的花期分早、中、晚三期。早花期從3月28日至4月6日，品種以鳳丹白、洛陽紅、藍月亮等為主，可以到王城公園、中國國花園、隋唐城遺址植物園等觀賞遊玩。
中花期也是盛花期，從4月7日至4月15日，品種以姚黃、二喬、趙粉等為主，洛陽市區及周邊的十多個牡丹園均有牡丹盛開。大部分名貴品種包括遊客喜愛的網紅牡丹「金絲貫頂」「銀絲貫頂」等，都在這時盛開。
晚花期是4月16日至5月初，品種以海黃、金閣、花王等為主，可以到國際牡丹園、國家牡丹園等觀賞，特別是中國國花園打造的「五月坊」通過智能科技手段將地栽牡丹花期延長至5月中下旬。
「可以說，從三月底到五月初，無論您哪個時間來洛陽，無論您到洛陽哪個地方，總有一款適合您。」洛陽市人民政府副市長任麗君向記者介紹。
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