河南新商場天幕突自爆傳巨響 　降「玻璃雨」血染動漫展多人傷

4月4日，河南商丘「愛琴海購物中心」發生頂部天幕玻璃自爆事故，由於商場中庭彼時正舉行動漫展活動，大量玻璃碎片如「子彈」般從天而降，導致多名正在表演的COSER及觀眾避走不及受傷，現場滿地玻璃碎渣與血跡，場面駭人。



4月4日，河南商丘「愛琴海購物中心」發生頂部天幕玻璃自爆事故。（大眾點評截圖）

涉事商場開業僅兩個月

據《極目新聞》報道，事發於4月4日下午2時左右。當時商場一樓正舉辦「花漾心動·泡泡龍漫展」，不少動漫愛好者集結於商場中庭的舞台周邊。

有目擊者指出，當時頭頂突然傳來一聲巨響，商場的玻璃頂發生破裂。隨即大片透明玻璃碎裂成無數尖銳顆粒，垂直墜落至一樓中庭並砸中顧客，地面上瞬間鋪滿了玻璃碎渣，還有一些血跡。

事發後，商場保安趕到現場並疏散人群，多名傷者被送往醫院治療。有傷者稱，商場支付了治療費用，並額外支付了賠償金。

值得注意的是，該商場於今年2月6日才正式投入營運，內媒《齊魯晚報》指出，今年3月有網民發文批評稱，該商場裝修潦草。

商丘市梁園區應急管理局工作人員稱，此次事故為因玻璃自爆引發。事發後，商場已將傷者送醫並根據實際情況賠付相應治療費，同時安排專人跟隨傷者就醫。

該工作人員稱，事發後，當地多部門已介入調查，至於玻璃是否存在質量安全問題，後續將根據事故責任劃分情況進行追責。商丘市梁園區政府辦公室工作人員則表示，對於該事故的後續情況，會對外發佈說明。