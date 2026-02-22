有片｜沙塵襲北京多區達嚴重污染 專家：沙源地降水較常年偏少
撰文：許祺安
2月21日，北京受到沙塵天氣侵襲，多區達到嚴重污染級別。專家分析，近期沙源地降水量明顯偏少，加之本次冷空氣強度較大，大風捲起沙塵的同時，將沙塵向東南方向傳輸，形成大範圍沙塵天氣。
圓明園新春燈會暫停開放
截至21日16時，受外來沙塵傳輸影響，北京空氣質素級別達5級重度污染級別，多區達到嚴重污染級別。2月21日夜間，北京PM10達到重污染水平，22日白天轉為優良。
因極端大風天氣，圓明園新春燈會也暫停開放，開放時間另行通知。同時，同慶街活動也將暫停開放，開放時間另行通知。
本次沙塵天氣如何形成？
據《北京青年報》，專家分析，近期沙源地降水量明顯偏少。氣候監測數據顯示，蒙古國南部和中蒙交界地區降水量相較於常年平均（1991—2020年）偏少50%以上，地表乾燥疏鬆，為沙塵天氣提供了充足原料。
此外，本次冷空氣強度較大。氣象實況數據顯示，西伯利亞冷高壓疊加蒙古氣旋，北方地區出現8級以上大風，內蒙古中西部和山西北部局部出現11至12級大風。大風捲起沙塵的同時，將沙塵向東南方向傳輸，形成大範圍沙塵天氣。
據中央氣象台消息，受冷空氣大風影響，預計2月22日08時至23日08時，新疆東部和南部、內蒙古西部、青海東北部、甘肅中部、寧夏大部、陝西大部、山西中南部、遼寧北部、吉林中部、河北南部、河南、山東南部、安徽大部、江蘇、上海、湖北大部有浮塵或揚塵天氣。
