北京河北山西遭沙塵暴突襲　黃沙漫天景區商品被吹跑　多航班延誤

2月21日，沙塵暴席卷內地華北地區，包括北京、河北石家莊、山西大同等多地，中央氣象台大風、沙塵暴、寒潮、暴雪四預警齊發。受大風影響，北京、大同、石家莊等地機場多個航班延誤。此外，北京盧溝橋、世界公園、石家莊正定古城燈會、山西恒山景區等眾多景區關閉。



中央氣象台2月21日6時同時發布四個預警：大風黃色預警、沙塵暴黃色預警、寒潮藍色預警、暴雪藍色預警。

其中揚沙或浮塵天氣幾乎席卷整個華北、西北，預警顯示，21日08時至22日08時，新疆東部和南部、內蒙古中西部、青海東北部、甘肅中西部、寧夏、陜西大部、山西、北京、天津、河北、河南、山東、湖北北部、安徽中北部、江蘇中北部等地有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古西部、甘肅西部、寧夏中北部、陜西北部等地的部份地區有沙塵暴，局部有強沙塵暴。

21日18時，中央氣象台繼續發布沙塵暴黃色預警，揚沙或浮塵天氣範圍從西北華北擴展到安徽、江蘇、上海、湖北、湖南北部、浙江北部等地。

華北多個景區關閉

受沙塵暴影響，華北眾多景區關閉。21日中午，恒山景區發布公告稱，景區即刻起停止線上、線下售票，暫停對外開放，恢覆開放時間將通過景區官方微信公眾號另行通知。傍晚的公告則表示，22日是否開放將在清晨第一時間發布。

另外，山西陽泉藏山旅遊風景區、忻州偏關縣老牛灣景區冰雕文化展示區等多個景點也已發布臨時閉園通告。

在河北，石家莊正定古城燈會暫停開放一天，抱犢寨景區、黃金寨景區等也都暫停開放。北京的盧溝橋景區、宛平城墻、世界公園等21日臨時閉園，雁棲湖景區22日開放時間延遲到中午12點。

據《紅星新聞》報道，一位21日遊覽山西懸空寺的遊客，天氣從早上開始就不太好，他們是在下午兩點左右逛完下山時遇到了大風。該遊客拍攝的影片顯示，山腳下黃沙漫天，大風將商戶擺放的部份商品吹跑，商戶在緊急按住自己的攤子。

多個機場發布風切變警報 多趟航班延誤

惡劣天氣對華北多個機場同樣造成影響。北京大興機場從下午開始連續發布天氣警報，提醒有顛簸和風切變。21日晚8點26分到42分，出現風切變。資料顯示，風切變是一種大氣現象，是風矢量（風向、風速）在空中水平和（或）垂直距離上的變化。發生在低空的風切變是飛機起飛和着陸階段的一個重要危險因素，被稱為「無形殺手」。大興機場航班出現小面積延誤，從下午開始，不少航班起飛時間都延遲半個小時以上。

北京首都機場晚上9點發布的信息則顯示，機場天氣惡劣，有5%航班延誤30分鐘以上。

根據航旅縱橫APP顯示的信息，山西大同雲岡機場受到的影響則更為嚴重，21日白天的航班延誤幾乎都在七八個小時，白天的航班全部延誤到晚上才出發。呼和浩特白塔機場下午的眾多航班則直接取消，晚上則有多個航班延誤。當天下午，白塔機場也發布風切變警報。