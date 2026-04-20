廣州暹崗大山現挖水晶亂象　樹根被掏空恐致山崩　官方：違法必究

廣州黃埔區的暹崗大山，近期因自媒體博主炒作「淘水晶」攻略而人滿為患，大量家長帶小朋友上山瘋狂挖掘，甚至有商業「研學團」攜帶重型工具上山，導致山體千瘡百孔、樹根裸露，生態環境遭到毀滅性破壞。

有專家警告，無序挖掘會導致山體鬆動，在廣州多雨季節極易誘發山泥傾瀉、泥石流。

4月12日，黃埔區林業部門已緊急發文嚴禁此類違法行為，明確指出擅自開挖水晶涉嫌違反《森林法》與《礦產資源法》，違者將面臨重罰甚至刑責。



《上游新聞》報道，不少自媒體博主發布挖水晶攻略，吸引大量家長帶小朋友湧向廣州黃埔暹崗大山，更有人將挖水晶包裝成親子研學、成年人徒步尋寶的項目，導致暹崗大山的樹根被刨空裸露、地表坑窪遍地。

「淘晶熱」嚴重破壞廣州暹崗大山的地質地貌。（上游新聞）

不少家長帶小朋友上山挖水晶。 （上游新聞）

不少人在社交平台上分享「挖水晶」體驗，有家長列出詳細路線以及裝備建議，包括金屬挖鏟、錘子、鐵鎬等一應俱全；另有人分享挖到「水晶窩」的戰果，並表示「今天又瘋狂出貨了，挖了一大袋，掏到了水晶窩，有幾個極品，運氣太好了」。

這場看似熱鬧的「研學」與「尋寶」活動，卻為暹崗大山的地貌帶來肉眼可見的破壞。常年在此線路活動的徒步愛好者憶述，去年的暹崗大山還人跡罕至，但一個多月前他再次前往，發現此處已人山人海，有些「樹的根部土壤都被掏空了」。

有人分享挖到了「水晶窩」。（上游新聞）

社交平台上出現商業親子研學團挖水晶的宣傳影片。（上游新聞）

不少到訪暹崗大山的遊客認為，打著「研學」旗號的商家，用破壞環境的方式來滿足兒童的好奇心，本質上是對未成年人價值觀的嚴重誤導。

重慶地質學博士張鋒分析指出，現場已經出現挖空樹根、改變地形地貌的破壞性挖掘。從地質結構角度而言，這類無序的表層開挖會直接破壞樹木根系，而植物根系對固定水土至關重要，一旦遭到破壞，山體土壤便會鬆動，直接威脅山體穩定性。尤其在廣州春夏多雨的氣候條件下，山泥傾瀉、泥石流等地質災害的風險將增加。

當地社區掛出嚴禁私挖山體的告示。（上游新聞）

張鋒提到，不少家長以「親子研學團」的名義帶孩子上山挖掘，但作為地質學領域專業人士，他認為真正的地質科普研學應當秉承尊重科學、保護自然的理念，在此前提下合理開展，而非放任破壞性開挖。

4月12日，廣州開發區、黃埔區林業和園林局聯合發布告知書，明確指出巡查發現黃埔區轄區山體出現擅自開挖水晶、破壞植被及地形地貌的行為，已對森林資源和生態環境造成損害，違反《森林法》、《礦產資源法》等法律法規。

廣州開發區、黃埔區林業和園林局聯合發布告知書，警告不要非法開挖水晶。 （上游新聞）

告知書提到，嚴禁任何單位和個人在黃埔區轄區山體擅自開挖水晶、採石、取土或實施其他破壞森林植被和地形地貌的行為，違者將依法責令停止、恢復植被和地形地貌並處罰款，構成犯罪的依法追究刑事責任。

4月19日，廣州市林業和園林局工作人員表示，該局已關注到相關情況，將協調區級單位繼續跟進處理。