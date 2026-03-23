西安白牌車司機劏客敗走　遊客被撞致顱腦損傷：他沒有絲毫猶豫

有遊客反映，近日在西安市誤上一輛「白牌車」，司機更利用手機App計價，惡意索取近4倍車費。在遊客質疑並要求報警時，司機竟在明知遊客倚靠引擎蓋的情況下強行加速，將對方頂行十餘米後致其摔落受傷。目前，警方已對涉事司機採取刑事強制措施，交通部門亦針對其非法營運行為展開跟進調查。



《極目新聞》報道，當事人羅某與另外3名同伴從四川到西安旅遊。他憶述，3月20日晚，4人在西安大唐不夜城一處路口準備坐的士前往餐廳，他們誤以為一輛亮起「空車」標誌的黑色私家車是正規的士，眾人上車後才察覺異常。

羅某稱，同伴發現車上未安裝正規「咪錶」，司機自行用手機App計價，且跳錶速度明顯過快。抵達目的地後，司機向他們收取77元（人民幣，下同）車費。羅某當即質疑，認為手機App跳錶過快，約5.6公里路程收費77元，車費過高。

司機下車阻攔羅某等人離開。（影片截圖）

羅某詢問附近正規的士司機後，得知該段路程正常按錶收費僅約20元。他們支付了40元車費後，「司機下車阻攔我們離開，雙方隨即發生爭執」。

羅某等人意識到遇上非法營運的「白牌車」司機後，提出要報警處理，司機情緒一度十分激動，隨後改口表示不再計較車費。羅某站在車前，要求報警徹查此事，並與同伴要求司機出示營運車輛相關資質手續。

司機答應上車取證件，卻直接加速開車逃離，倚靠在車輛引擎蓋上的羅某被頂行十餘米後摔倒在路面。羅某回憶，司機開車駛離前並未鳴笛（響咹）提醒，「感覺司機衝撞我、駕車逃離的時候，沒有絲毫猶豫」。

羅某被黑車頂行十餘米後摔倒受傷。（極目新聞）

司機駕車逃離現場後，現場另一名車主將行車記錄儀拍攝的事發畫面傳給羅某。隨後，羅某立即報案，並前往轄區派出所配合處理。

羅某被撞受傷後到醫院就診。診斷證明顯示，他有輕度閉合性顱腦損傷；右足踝、雙膝、左肘部等部位皮膚軟組織擦挫傷。羅某報警後仍留在西安繼續遊玩，同時等待警方的調查處置結果。

羅某的診斷證明。（極目新聞）

3月22日，西安市公安局雁塔分局通報稱，經查，2026年3月20日，52歲的男司機鐘某與乘客羅某因價格發生爭執，鐘某明知羅某倚靠車前引擎蓋，仍強行駕車駛離致羅某摔倒受傷。根據《刑法》相關規定，雁塔分局已依法對鐘某採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。關於鐘某涉及的非法營運線索，已移交相關部門處理。

3月23日，西安市交通運輸綜合執法部門工作人員表示，已接到關於鐘某涉及非法營運的線索，業務部門正在跟進調查。