有片｜上海遊客爬櫻花樹拍照 將樹木連根壓斷
撰文：許祺安
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內媒《大風新聞》報道，一名遊客在上海顧村公園附近爬上櫻花樹拍照，結果卻將該樹木連根壓斷。
正值春日櫻花季，有網民拍片稱，4月6日，一名遊客在上海顧村公園附近遊玩時 ，爬上了櫻花樹準備拍照，結果卻將櫻花樹連根壓倒。
該條影片在網絡上傳播，不少網民譴責該名遊客的不文明行為：「看着好氣啊，這樹得多遭罪啊，以後這種能罰錢嗎？」「這類造景的花樹基本都是移植的，根淺得要死，也敢爬。」「能不能出個景區黑名單？」
4月7日上午，顧村公園園林綠化部職員回應稱，被壓倒的是一棵有20多年樹齡的櫻花樹，後續，公園會盡全力把這棵樹養好。
顧村公園一名負責人表示，被壓倒的櫻花樹已扶起並修剪，能否存活暫未確定。他透露，事發地為顧村公園封閉區域之外的公共區域，即免費開放的外環林帶。
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