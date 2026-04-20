大梅沙兩棲車遭巨浪掀翻4人落水獲救　項目停運運營方受查｜有片

4月18日，深圳大梅沙海濱公園，一輛搭載4名遊客的水陸兩棲沙灘車被海浪沖翻，1人被拋出車外，另外3人被壓在車下。救生員迅速跳入海救援，4人全部獲救。

據悉，涉事水陸兩棲沙灘車項目的運營方為鹽田區區屬國企，項目運營僅3個月。

4月20日，大梅沙海濱公園通報，事故因海水突發波動導致沙灘車翻側，4名遊客送院檢查後證實無礙。目前，涉事項目已停運，運營方正在受查。



影片顯示，一輛水陸兩棲沙灘車在距離岸邊不遠處的海面上漂浮，突然被一道巨浪拍中，車身瞬間失控翻側入海，其中1人被海浪的沖擊力拋出車廂，另外3名人則被困在倒扣的沙灘車內。

4名遊客均按規定穿戴救生衣。沙灘車翻側後，救生員迅速跳入海營救，4人均被成功救上岸。

4月18日，深圳大梅沙海濱公園，一輛水陸兩棲沙灘車被海浪沖翻。（影片截圖）

《奧一新聞》報道，有深圳市民反映，大梅沙海濱公園運營的水陸兩棲沙灘車項目，4月19日已經關閉，工作人員正在整理場地和設備。

據報道，涉事水陸兩棲車項目由深圳市沙頭角商業外貿有限公司運營，該公司為鹽田區區屬國企，大股東為深圳市鹽田區財政局；深圳市大梅沙旅遊發展有限公司為該公司100%持股子公司。至於水陸兩棲車品牌為上海大禾梅森，於2026年1月18日正式登陸深圳大梅沙海濱公園。

墮海遊客不適，被抬上擔架送院。（南方都市報）

多名工作人員用粗繩合力將沙灘車拖回岸邊。（南方都市報）

4月20日，深圳市大梅沙海濱公園通報，4月18日傍晚5時40分許，4名遊客在大梅沙海濱公園體驗「水陸兩棲車」項目，均按安全規範穿戴救生衣。車輛行駛至距沙灘不足10米時，因海水突發波動發生側翻導致遊客落水，現場工作人員立即施救，車內遊客全部安全獲救，隨後立即送院。經檢查，所有遊客身體狀況良好，未出現受傷情況。

事發後，該項目已立即暫停運營，項目運營方大禾梅森公司正配合相關部門作全面深入調查核實。同時，園方正對公園內所有娛樂項目作安全專項排查，並向受影響的遊客致歉。