深圳夏威夷｜大梅沙海濱公園為何人氣最高？不止潛水與水上電單車

「在大梅沙玩了一天，腳底板都黑了，不知道哪裏的機油漏了，洗都洗不乾淨。」「大梅沙只有1次和0次，去了一次下餃子（在擁擠的海灘下水）就再也不會去了。」「大腸桿菌超標的大梅沙，我小時候經常去那裏，那時沙灘還沒這麼髒，現在特別髒！」飽受詬病的大梅沙，總是被貼上「不值得去」的標籤，可每到周末和節假日，大梅沙又「至少有一億人」在下餃子。



根據官方數據，大梅沙海濱公園的年接待遊客數量超過了500萬人次，平均下來每天1.36萬人次。大梅沙在深圳的風評永遠那麼兩極化，有的人周周去「簽到」，有的人只剩調侃：

「你的一句青春沒有售價，我在大梅沙被擠得不上不下」

「沒體驗過春運的可以來大梅沙」



我們挑選了一個平平無奇的周末，和上萬人一起躺在大梅沙的沙灘上。抱着先入為主的批判心態，卻久違地感受到了大梅沙的療癒和溫情。或許，遊客來這裏不是一種無可奈何的選擇，大梅沙並不如想象中的那麼不堪，而是遊客們甘之如飴的「深圳夏威夷」呢？

深圳大梅沙海濱公園（深圳微時光授權使用）

配套最齊全 還有水上飛人、快艇、降落傘、海島潛水等活動 點圖放大看更多大梅沙海濱公園的照片：

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大梅沙：深圳人的精神布洛芬

在一個陣雨和晴天反覆上陣的普通周末，我來到了大梅沙。這裏不像節假日般人滿為患，人看起來雖多，身居其中，社交距離卻也適中。海水很乾淨，人們玩得很開心。即便烈日如火，這裏這麼多這麼燦爛的笑容，我從未在市區見過。

在沙灘上坐了一下午，我明白了為什麼關於大梅沙的吐槽層出不窮，來大梅沙的人卻一直絡繹不絕。遠離繁忙緊張的市區，光腳踩在沙灘上，幸福有了實感。生活在一個有海的城市，是一件多麼幸福的事情呀！即使不下水，那些目之所及的美好，也能治癒一切的疲勞。泡在海水裏的人看起來真快樂，溫潤又有力量的海水，真是深圳人的精神布洛芬啊。

有人說，大梅沙只有一次和無數次。只有真正認為大梅沙是深圳沙灘性價比之王的人，才會去無數次。作為深圳最熱門的沙灘，大梅沙地鐵直達，配置豐富，實惠和方便不容置疑。那些反反覆覆去大梅沙玩水的深圳人，有自己的三不原則，以此來提升大梅沙的性價比。

一是不在水上項目上花錢，更多的是泡泡海水、遊游泳；

二是雨天不來，晴天和陰天時來，最好是上午的人少的時段，天氣好人少時，海水更加清澈；

最重要的是，他們幾乎不在節假日到大梅沙，只在普通周末或者工作日來。由於沒感受過那種10萬人「兵臨城下」的逼仄感，所以能長久保留着對大梅沙的好感。



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深圳的海要麼很擠 要麼很荒

在大梅沙，可以看到新老遊客的摻雜。有人全身泳裝、輕裝上陣如熟客，有人卻穿着運動鞋、時刻擔心浪花突然發力衝上岸。除了深圳人，大梅沙作為深圳知名旅遊景點，還接待了很多外地遊客，內陸口音的遊客非常多，香港人的含量很高，甚至還有少數外國家庭。

遊客為什麼只扎堆出現在大梅沙？答案之一或許為別無選擇，因為深圳的海，要麼很擠，要麼很荒。根據統計，今年的5月1日至4日，深圳地鐵8號線大梅沙站，最高日客流量為5月2日，達到32萬人次。4天內，大梅沙海濱園區共接待遊客54.6萬人次，單日最高客流突破21萬人次。就連沒有沙灘、娛樂性相對較低的深圳灣，在周末和節假日也到了人擠人的程度，海鷗旺季更是誇張，人比鳥還多，「長槍大炮」跨在海岸上，比魚群還要密集。大鵬的沙灘雖然多，但是出入大鵬的路不多。若想在周末和節假日去一次大鵬，得先做好在路上堵上2小時及以上的準備。當花最多的錢，走最遠的路，卻受最多的氣，再美的沙灘也失去了吸引力。

說到荒，從整體上來看，深圳95%的海都不如大梅沙海濱公園那樣「誘人」。大梅沙是深圳260多公里海岸線上50處自然沙灘中，各方面設施齊全、交通最便利、項目最多的沙灘。大梅沙海濱公園有衛生間、淋浴區、超市、寄存櫃等設施，衛生間免費，淋浴區收費20元/間，寄存櫃是25元/天，超市不僅售賣飲料和零食，還售賣泳衣泳圈等裝備。進園免門票，基本上待一天人均50元內，在園內能一條龍解決吃喝拉撒。

大梅沙奧特萊斯購物村（yantian.gov.cn）

園區外也有民宿、酒店、海鮮餐廳、商場等海濱配套設施，相比於大鵬東西涌、較場尾、玫瑰海岸、桔釣沙等一些沙灘，配套齊全不少。景區水上娛樂項目有水上電單車、快艇、空中降落傘、海島潛水、水上飛人、海上漂。這些項目同樣是豐儉由人，雖然價格相比起其他海島沒有多大優勢，但感興趣的依然大有人在，基本上沒有停歇過。但需要特別注意，很多沙灘上的水上項目，並非園區官方運營的項目，園區內也有很多黃牛在推銷，為了自身安全，如想嘗試需反覆確認資質及安全保障的問題。

深圳海岸線上的50個自然沙灘，除鹽田區大小梅沙兩個沙灘外， 48個沙灘位於大鵬新區。其中的大部分沙灘，要麼就是未開發的野沙灘，平時只有本地人趕去趕海或野泳，靠的是藝高人膽大；要麼便是缺乏娛樂性，礁石遍佈，只能站在岸上觀望海岸線。深圳的海濱開發仍處於較原生態的階段，不似東南亞的海濱旅遊城市布吉島、巴厘島等，大力開發海濱生態，打造成世界知名的人文商業化場所。比如每年固定在海濱上舉辦展覽、音樂節、演唱會、電音派對、海上運動比賽等等，周邊有配套的酒吧街、露營集市、日落餐廳等等，真正建立起一個讓人心馳神往、玩得盡興的海濱景點。當然，與此同時也需要考慮實際情況，比如地理位置是否合適、水電衛生設施是否完善、對海洋及附近社區生態是否會造成影響等等。

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深圳式的海濱生活有在漸漸完善嗎？

深圳，是北上廣深四大一線城市中，唯一一個市區內擁有海景的沿海城市。得天獨厚的地理位置，在深圳上空可見一斑。飛機上俯視整個深圳，碧藍的大海和氣勢恢宏的城建盡收眼底。

想當年，深圳市區也曾擁有過藍天碧海椰樹沙灘。千年前，寶安開門見海，有「千年鹽場」美譽，鹽場遍佈沙灘。距今300年前，新安縣也有超半數子民為鹽民，依海而生。90年代，蛇口海濱浴場可以下海游泳、沙灘上抓螃蟹、打排球。那裏留下了太多人的童年和青春記憶，每到夏天，他們湧入海浪裏，在海浪拍打細沙的節律中，與大海融合在一起，海浪滔滔，涼風習習，念念不忘。

後來，隨着時代的發展和生態的變化，沙灘漸漸成為高樓大廈。20世紀50年代後，隨着地理測繪的改變以及珠江口潮汐、徑流動力等因素的影響，伶仃洋兩岸逐漸形成了新的分佈格局，泥沙在西邊沉積，導致西部的沙灘逐漸被潮水抹去。失去比未曾擁有過更讓深圳人惋惜，在那之後，深圳並非沒有在市區嘗試過再造出一片人工沙灘。

早在2017年，深圳灣一片亂石灘塗曾嘗試改造為人工沙灘。但受限於深圳灣屬於灘塗性內灣、臨海淤泥堆積、水動力交換條件差等因素，大量優質潔淨的海沙最終回歸為灘塗，不適合再下海。就在今年2月，深圳在市區又開始了新的嘗試，在前海演藝公園建設人工沙灘。該工程項目佔地約1.72萬平方米，長約470米，將建設廣場中央大坐階、都市沙灘、沙灘排球場、海堤坐階、濱水休閒廣場、濱海廊亭等標誌性景觀設施。原計劃是5月30日完工，但是目前暫無聽到更多消息，或許由於各種原因，建設難度比想象中高。市區的人想重新擁有沙灘這個願望，不知何時才能實現。

鳥瞰效果圖（前海控股）

作為海濱城市，市區沒有沙灘和海濱浴場，海岸線只能用來觀望，缺少娛樂性和人文屬性，一直以來是旅遊方面最大的一個痛點。前段時間，涵蓋購物、海岸線公園、藝術活動為一體的K11 ECOAST海濱文化藝術區開放，無疑是一次很好地嘗試，加上原有的海上世界藝術文化中心，提供了一種藝術和海景相結合的獨特體驗，營造出深圳市的海濱特點。

大鵬作為其餘48個沙灘的集聚區，目前正加速成為世界級濱海生態旅遊度假區。不僅提速樂高樂園、金沙灣國際樂園、大鵬所城文化旅遊區等標誌性景點景區建設和A級景區創建，更在加快推動第二引擎主題樂園、地標型度假酒店群、新大高端旅遊度假綜合體、野生動物園等落地。我們不妨期待一下，未來深圳的海岸線，會不會創造出下一個人潮洶湧的大梅沙？

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】