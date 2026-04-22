有片｜女子不滿亞航空服員說英文大鬧航班被逐　班機延誤旅客慘賠

4月22日凌晨，一架從重慶準備飛往馬來西亞吉隆坡的亞洲航空班機，機上一名中國籍女子疑因不滿同伴未能登機，在機艙內大聲講電話，遭鄰座乘客制止後引發罵戰，隨後該女子更不滿空服員使用英文溝通，吐槽「國際航班，連中文都不會講」，最終導致航班延誤一個多小時。



中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（網絡圖片）

據《揚子晚報》報道，有目擊乘客稱，一名女乘客疑因同行友人未能登機，在客艙內長時間大聲撥打電話。鄰座一名馬來西亞籍乘客要求降低音量，但沒想到雙方爆發口角。

之後馬來西亞乘客拿出手機拍攝，被中國女乘客發現後，要求其刪除照片，然後亞航空服員到場協調處置時，該女乘客又要求機組人員使用中文溝通，禁止說英語。

據網上流傳影片，該女子對着機組人員自稱是南方航空的空姐，說「我是中國人，你還是國際航班的航空公司人員，你們連中文都講不明白，你們還飛什麼！」，最後還暴怒稱「今天必須要給我一個合理解釋，給不了都別飛了！」

因和該女子溝通無果，亞航工作人員選擇報警，警方到場將該女子帶下飛機協商。

（航旅縱橫數據）

據了解，涉事航班為馬來西亞亞洲航空公司D7809，原計劃22日凌晨2點起飛，當地時間6點45分抵達目的地。但因為這場爭執，航班實際起飛時間為3點46分，延誤1小時46分。實際抵達時間8點14分，延誤1小時29分。

航班抵達吉隆坡時，有乘客早已錯過後續銜接航班，輾轉1個多小時後，才由亞航協調安排次日航班及當日臨時住宿，無奈在吉隆坡滯留一天。另外航班上共有十餘名乘客需經吉隆坡中轉前往馬爾代夫，提前預訂的馬爾代夫住宿全部作廢，經濟損失更嚴重。

亞洲航空（AirAsia，）是馬來西亞的國家航空公司，總部位於吉隆坡，是亞洲規模最大的廉價航空公司。