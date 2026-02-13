31.22秒！上海19歲少年有望再創紙飛機滯空時間健力士世界紀錄

近日，一項維持約15年的紙飛機滯空時間（duration）健力士世界紀錄，有望被中國少年團隊刷新。這項紀錄衡量的是紙飛機從脫手到落地前的空中停留時間，目前官方認證紀錄為29.2秒，由日本人戶田拓夫（Takuo Toda）於2010年12月創下。



2月11日，在江蘇省昆山市體育中心室內，2位專業田徑裁判全程見證下，來自上海的19歲少年劉力文投出一架紙飛機，滯空達31.22秒。同日，其團隊夥伴、來自江西的16歲少年饒翀逸也先後飛出29.70秒與31.15秒的成績，均超越既有紀錄。目前，團隊正加緊整理現場視頻、證據等材料，提交健力士世界紀錄組織審核認證。

值得一提的是，就在今年1月19日，劉力文與隊友唐帥、楊仕安、黃一舟、喬宇晨、王承昊剛剛獲得健力士「紙飛機飛行最遠距離」世界紀錄認證。2025年12月28日，這支平均年齡僅17.5歲的團隊在上海將一架紙飛機投出98.43米，超越2022年美國團隊創下的88.31米紀錄近10米。

劉力文接受《澎湃新聞》採訪時表示，這次挑戰滯空紀錄有些「偶然」。中國紙飛機愛好者社群CPAC（China Paper Aircraft Community）的QQ群成員於2月10日在昆山聚會交流，饒翀逸一度飛出約31.55秒的穩定成績，大家當場決定組織正式挑戰。

健力士對滯空紀錄要求嚴格：必須室內進行、有專業裁判與媒體見證、紙張限A4大小（可裁剪但不可拼接）、膠帶使用面積不得超過2.5×3平方厘米等。憑藉此前挑戰距離紀錄的經驗，團隊不到一天就完成準備。

2月11日下午1點多，劉力文、饒翀逸、王承昊、唐帥、潘秭辰、賈思熠在昆山市體育中心集結，楊仕安遠端支援；邀請紙飛機博物館首席講師齊翔、知名博主「紙飛君」及媒體記者見證。饒翀逸擔任主投手，帶去10架自行設計折疊的紙飛機。

2月11日，飛機在室內滯空盤旋。（澎湃新聞）

起初多次嘗試因撞牆或座椅失敗。第18投，饒翀逸用自設計的「Wind Voyager-UR」飛出29.70秒；後續用王承昊設計的「Unite」在第33投飛出31.15秒。饒翀逸力竭後，劉力文接棒，在全場第67投（其個人第10投）飛出最佳成績，兩裁判分別計時31.19秒與31.25秒，取平均31.22秒。所有飛機賽後拆解展示紙張與用膠情況，證據完整齊備。

劉力文透露，2025年8月團隊曾挑戰滯空紀錄，最好成績僅29秒左右，「就差0.2秒，很不甘心」。在CPAC社群，玩滯空的人比玩距離的多。劉表示，破滯空紀錄是很多人的夢想。這次大家特別激動，希望讓中國紙飛機再次被世界看到，證明自己的實力。