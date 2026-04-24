中國女遊客在韓遭日男猥褻已獲道歉賠款　男子面臨刑法追責

內地遊客張女士在社交平台發文稱，4月15日凌晨，她在韓國釜山一家青旅的房間內被一名日本籍男子騷擾與侮辱，驚醒制止後，對方竟故意在她身體、床鋪及行李上小便。



4月22日，張女士發佈最新回應稱，經多次當面協商，雙方已簽訂書面賠償協議，她目前獲得少量賠款，對方仍面臨韓國刑法的追責。對於涉事警員「瀆職行為」的舉報，釜山鎮警察署已按刑事案件立案受理。



張女士在微博發佈最新回應。（微博）

涉事男子面臨刑法追責 張女士獲得少量賠款

中國女遊客在韓青旅被日男騷擾：對著她床鋪小便，下跪稱認錯廁所

《九派新聞》報道，張女士已收到涉事男子當面道歉，但還未拿到書面道歉信。目前，她收到了少量賠償款，後續賠償涉事男子將通過國際匯款方式於2026年9月30日前賠償完畢。

涉嫌騷擾的日籍男子。（當事人供圖）

韓國警方在該男子返回韓國當天已對他進行離境限制，將從4月22日起對他開展全面調查，案件相關材料已依法移送至檢察機關與審判機關。

張女士表示，該男子的行為已經涉嫌觸犯韓國刑法，目前談判達成的協議只代表雙方民事部份的糾紛和解，他依然需要面臨韓國刑法的追責，「根據韓國相關法律條款，他或將最高判處10年以下刑期。」

出警警員涉瀆職被調查

此外，張女士在回應中透露，她已於4月21日就首次出警的兩位警察玩忽職守行為正式向釜山鎮警察署舉報，23日，釜山鎮警察署就本次舉報按刑事案件立案受理。

張女士表示，若瀆職行為屬實，涉事二人最高面臨一年以下監禁、三年警察執業資格吊銷。