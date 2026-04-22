第13批在韓志願軍遺骸烈士今運回國　中國空軍運-20B首次執行任務

4月22日上午，第十三批在韓中國人民志願軍烈士遺骸，由中國空軍運-20B運輸機從韓國仁川國際機場接運回國。



《新華社》報道，4月22日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場舉行交接儀式，韓方向中方移交第十三批12位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及146件遺物。

4月22日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行第十三批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式。（央視新聞）

退役軍人事務部副部長徐耀率中方交接代表團、韓國國防部次官李鬥熙率韓國送還中國軍人遺骸代表團出席儀式。

交接儀式上，徐耀表示，中韓雙方遵循人道主義原則，連續13年實施在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接，將1023位烈士遺骸接回祖國。

中方感謝韓方相關部門和工作人員付出的努力，中方將進一步深化與韓方的友好合作交流，積極推進在韓中國人民志願軍烈士遺骸保護相關工作，讓更多志願軍烈士英魂早日回到祖國。

運-20B首次赴韓接迎志願軍英烈

中國空軍運-20B首次執行在韓志願軍烈士遺骸接迎任務。運-20B在運-20A的基礎上發展而來，裝配了新型國產發動機，航程遠、載重大、速度快。運-20B返程進入中國領空後，中國空軍將派4架殲-20護航。

4月21日上午，中韓雙方在韓國仁川共同舉行了第十三批志願軍烈士遺骸裝殮儀式。（央視新聞）

4月21日，中韓雙方在韓國仁川舉行第十三批在韓中國人民志願軍烈士遺骸裝殮儀式。徐耀率中方烈士遺骸交接代表團組全體人員、中國駐韓國大使館相關人員，以及在韓中國留學生、中資企業代表等參加儀式，韓國國防部及其所屬的遺骸發掘鑒識團相關人員出席裝殮儀式。

中方交接代表團和中國駐韓國大使館向志願軍烈士敬獻花籃；參加活動的中方全體人員向志願軍烈士遺骸行三鞠躬禮，並向志願軍烈士敬獻鮮花。中方悼念儀式結束後，韓方工作人員對志願軍烈士遺骸進行裝殮。

4月21日上午，中韓雙方在韓國仁川共同舉行了第十三批志願軍烈士遺骸裝殮儀式。（央視新聞）

4月21日上午，中韓雙方在韓國仁川共同舉行了第十三批志願軍烈士遺骸裝殮儀式。（央視新聞）