整車行李遭洗劫！中國團羅馬最後一天行程遇竊　慘失護照名牌袋

近日，有中國遊客在社交媒體反映，一支28人組成的歐洲法瑞意12日旅行團，在行程最後一天遭財物失竊。多名遊客放置在旅遊大巴上的名牌包、衣服、電腦等物品丟失，預估損失共計約20萬元（人民幣，下同）。遊客與涉事旅行社就責任認定及賠償問題產生分歧。



大巴上行李被盜損失約20萬 有人失護照滯留

中國遊客發帖稱歐洲游旅行團大巴失竊。（紫牛新聞）

《揚子晚報》報道，發帖人小新介紹，該旅行團由北京的竹園國際旅行社組織，於3月25日從北京出發，4月5日返回，全程12天，遊覽法國、瑞士、意大利等國家，團員共28人。

據小新回憶，失竊發生在行程最後一日下午3時許，遊客們在羅馬鬥獸場遊覽，她突然收到信用卡消費短訊通知，顯示其信用卡在威尼斯附近連續消費合計一百多歐元。小新稱，這張備用卡一直放在旅行團大巴上的背包深處，她當即向領隊反映，領隊並未立即聯繫司機或通知旅行團返回。約半個小時後，領隊接到司機打來電話，稱大巴車門被打開、行李可能被盜。

4時左右，遊客們返回大巴，發現車內行李架上已經基本被清空。據遊客們統計，此次失竊損失共計約20萬元，失竊物品包括名牌包、衣物、電腦、身份證、信用卡等，其中一名團友的護照也隨之丟失，當日只能滯留在羅馬。

大巴行李架上的行李丟失。（紫牛新聞）

小新介紹，涉事的竹園國際旅行社是知名出境遊旅行社，他們選的項目號稱「陸享公務艙」，此次行程每人費用將近3萬元。因旅程大部份時間需每天更換酒店，遊客們白天只能將全部行李放置大巴車上。小新認為，旅行社有義務保障遊客放置在大巴車上的財產安全。

旅行社稱失竊屬突發情況 已履行義務無需賠償

事發後，遊客們就此次財物失竊事件向旅行社提出了賠償訴求，旅行社回應稱，事發時車輛停靠在距離團隊上車點3公里的大型超市大巴專用停車場，是合規安全的停車區域。此次財物損失是由第三方侵害導致的，屬於旅遊出行中偶發的突發情況，具體責任劃分需由司法機關判定。

旅行社回應。（紫牛新聞）

同時，旅行社稱，事件發生後，領隊第一時間進行應急處理，同步完成了報警、保險報案等工作。領隊和旅行社反覆提醒遊客隨身攜帶、妥善保管貴重物品，已履行應盡的法定義務。「只要無法證明旅行社存在過錯，按照法律規定和司法實踐，旅行社確實無需承擔此類賠償責任。」

小新表示，事發停車場為普通商業配套停車場，沒有監控攝像頭。據領隊轉述，司機稱當時離開車輛上廁所，返回後便發現財物被盜，並告知其車輛被撬，但遊客們返回大巴後發現，車輛上並無被撬、被砸的痕跡。

涉事大巴。（紫牛新聞）

律師：旅行社難以完全免責 需承擔部份責任

瀛和律師事務所律師徐寧欣表示，根據《中華人民共和國旅遊法》及相關司法解釋，旅行社對遊客負有法定的安全保障義務。儘管旅行社進行了口頭提示，但僅此一項難以完全滿足其主動、積極的安全保障責任。因此，旅行社關於「停放合規即無過錯」的主張存在法律瑕疵，其未能採取充分預防措施的行為可能構成過錯，仍應承擔相應責任。